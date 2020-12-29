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歌頌寶島之美 金車噶瑪蘭2021新春禮盒限量發行

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭推出三款歌頌臺灣生態之美的新春限定禮盒，「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」、「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」、「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒」（左至右）。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭推出三款歌頌臺灣生態之美的新春限定禮盒，「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」、「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」、「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒」（左至右）。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自宜蘭的金車噶瑪蘭於歲末年終之際，以臺灣帝雉、臺灣梅花鹿與臺灣石虎三種代表性動物作為設計主軸，歌頌寶島生態之美，同時搭配五色鳥、彩蝶與牡丹、蝴蝶蘭，象徵在新的一年凡事祥瑞美滿，帶有年節意象又深具祝福意涵。

「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」，以臺灣石虎為設計主體，採用世界最佳葡萄酒桶，透過噶瑪蘭威士忌酒廠獨特的S.T.R.燒烤桶技術，以人工精準調控烘烤溫度和時間，使桶內香韻變得細膩繽紛，熟成後的酒體口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富。禮盒加贈50毫升「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶單一麥芽威士忌試管酒」。

「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」，以臺灣帝雉為設計主體，精選波本桶、雪莉桶、重裝桶等多款橡木桶，以絕佳比例調配，經由臺灣獨特的亞熱帶氣候淬鍊，於短時間達到熟成、香醇平衡的風味。採用雪山山脈純淨水源，創造出酒質的順口厚實，是金車噶瑪蘭上市的第一支酒款，也是經典入門酒款。禮盒加贈50毫升「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」，以及50毫升「噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌」。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

當來自葡萄牙波特酒桶的出眾風味，遇上臺灣噶瑪蘭酒廠賦予的獨有特色，就成就出「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒」。這款獨具個性、整體酒感卻十分協調的單一麥芽威士忌，以飽滿、甘甜與層次和諧的酒體，呈現出清新莓類香氣並帶有蜂蜜和可口的棉花糖風味。禮盒加贈50毫升「噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌」，與50毫升「噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌」。

此外，位於宜蘭的金車噶瑪蘭威士忌酒廠也於12月初推出「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒——馬德拉桶」，以優雅粉紅色為包裝，同時承襲原有噶瑪蘭酒廠珍藏版系列的特點，由酒廠精選風味絕佳的橡木桶，採單桶原酒裝瓶，原先已有煙燻泥煤桶、蘭姆桶兩款風味，增添馬德拉桶也讓系列選擇變得更豐富多元，目前僅於噶瑪蘭威士忌酒廠限定販售。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」以臺灣帝雉為設計主體，搭配具有吉祥意涵的五色鳥、帶有富貴之意的牡丹，建議售價2,100元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」以臺灣帝雉為設計主體，搭配具有吉祥意涵的五色鳥、帶有富貴之意的牡丹，建議售價2,100元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒——馬德拉桶」目前僅於金車噶瑪蘭威士忌酒廠限定販售，建議售價1,600元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒——馬德拉桶」目前僅於金車噶瑪蘭威士忌酒廠限定販售，建議售價1,600元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒」以臺灣梅花鹿為設計主體，搭配多色彩蝶、象徵美滿順遂的蝴蝶蘭，建議售價1,500元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌禮盒」以臺灣梅花鹿為設計主體，搭配多色彩蝶、象徵美滿順遂的蝴蝶蘭，建議售價1,500元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」以臺灣石虎為設計主體，搭配具有吉祥意涵的五色鳥及彩蝶、帶有富貴美滿之意的牡丹與蝴蝶蘭，建議售價3,500元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」以臺灣石虎為設計主體，搭配具有吉祥意涵的五色鳥及彩蝶、帶有富貴美滿之意的牡丹與蝴蝶蘭，建議售價3,500元。圖／噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 葡萄酒 石虎

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