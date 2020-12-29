時間轉轉樂！HAUTLENCE推出全新HL SPHERE二號作

2020年是辛苦的一年，對所有人都帶來了挑戰，讓人想跳躍、轉動，快速翻頁到下一年。獨立製表Hautlence聽到了大家的心聲，帶來一只可以轉動、可以快速飛躍的HL Sphere 02腕表，很帥、很跳、讓人看完心情大好。

橫向、枕型的電視螢幕（TV Shape）白金表殼殼內，沒有傳統的指針，卻在左側有一個藍鋼的立體金屬球體，並和中央開放式的機械結構與一個180度的視窗相連；我們留意到了由上而下的00與60立體藍鋼數字，這正是HL Sphere的逆跳分鐘顯示功能，而每當分鐘走到60之後，指針將瞬間跳躍回00的刻度，同時左側的圓球將轉動至正確的時鐘刻度，令人目不暇給！