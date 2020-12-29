聽新聞
test
0:00 / 0:00
時間轉轉樂！HAUTLENCE推出全新HL SPHERE二號作
2020年是辛苦的一年，對所有人都帶來了挑戰，讓人想跳躍、轉動，快速翻頁到下一年。獨立製表Hautlence聽到了大家的心聲，帶來一只可以轉動、可以快速飛躍的HL Sphere 02腕表，很帥、很跳、讓人看完心情大好。
橫向、枕型的電視螢幕（TV Shape）白金表殼殼內，沒有傳統的指針，卻在左側有一個藍鋼的立體金屬球體，並和中央開放式的機械結構與一個180度的視窗相連；我們留意到了由上而下的00與60立體藍鋼數字，這正是HL Sphere的逆跳分鐘顯示功能，而每當分鐘走到60之後，指針將瞬間跳躍回00的刻度，同時左側的圓球將轉動至正確的時鐘刻度，令人目不暇給！
HTL 501-1手上鍊機芯正是腕表的動力來源，也是HAUTLENCE表廠的第八枚自製機芯，具有四個錐形齒輪的錐形差速器，將圍繞著兩個21度角傾斜的交叉軸心運作。聽起來太複雜？簡單說：就是讓圓形的金屬球體，能正確顯示當下的小時時鐘數字，兼具功能與視覺趣味。透明的後底蓋將能欣賞球體的另一面與機芯結構，並刻有限量編號，全球限量28只。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言