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設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？
時尚圈爆出性騷指控，據Diet Prada的IG陳述，設計師Alexander Wang（王大仁）被多位模特兒和名人透過IG直播或轉發，指出被Alexander Wang騷擾經歷。
這場事件起於模特兒Owen Mooney在抖音中描述了2017年，他在紐約的夜店被Alexander Wang肢體侵犯，@shitmodelmgmt（SMM）轉發了這則限動，引出更多人挺身而出，或聲稱目睹受害者被Alexander Wang騷擾甚至下藥等等。曾是Alexander Wang謬思的說唱歌手Azealia Banks也曾在2019年以匿名帳號分享類似推文，雖然原始po文刪除，相關截圖仍在社群流傳。
SMM發文表示男模特兒受到肢體侵犯的事件，通常得不到足夠關注，更重砲po文呼籲，「Alexander Wang被指控性騷擾已有數年，是時候該出來說些什麼，請取消關注@alexwangny和@alexanderwangny向受害者表示支持。」並在文末tag了Alexander Wang附上比中指圖案。而Owen Mooney在講出己身經歷時，也引來相對的負面聲量或說他是透過Alexander Wang來刷存在感，目前Alexander Wang本人未出面回應，也有Diet Prada的粉絲留言下一個皮要繃緊的設計師應該是Jeremy Scott。Alexander Wang於2019年3月微風南山專門店開幕時曾到訪台灣，當時班機延誤而遲到2小時，仍因態度親切圈粉無數，其品牌包款也獲得許多台灣名媛的追捧喜愛。
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