設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？

時尚圈爆出性騷指控，據Diet Prada的IG陳述，設計師Alexander Wang（王大仁）被多位模特兒和名人透過IG直播或轉發，指出被Alexander Wang騷擾經歷。

這場事件起於模特兒Owen Mooney在抖音中描述了2017年，他在紐約的夜店被Alexander Wang肢體侵犯，@shitmodelmgmt（SMM）轉發了這則限動，引出更多人挺身而出，或聲稱目睹受害者被Alexander Wang騷擾甚至下藥等等。曾是Alexander Wang謬思的說唱歌手Azealia Banks也曾在2019年以匿名帳號分享類似推文，雖然原始po文刪除，相關截圖仍在社群流傳。