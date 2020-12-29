跟上鍊帶錢包潮流？Saint Laurent新款是不錯的選擇

被稱為WOC（Wallet On Chain簡稱）的鍊帶錢包是這幾季非常受歡迎的單品，除了方便攜帶、方便搭配造型的考量之外，隨著包款單價越來越高，價格相對較易入手、設計也不失品牌辨識度的WOC也就順理成章成為許多消費者偏愛的新寵。

明年夏季Saint Laurent新推出一款WOC，光看外型就能預測將會成為人氣商品。以經典的馬蹄形外觀打造的迷你尺寸錢包，接近一個手掌大小，翻蓋設計打開後內有一個夾層，整體看來像是隨身攜帶的珠寶盒，搭配金屬YSL扣飾和肩背帶增添品牌識別度和優雅質感，包身的植物鞣製小牛皮革隨著使用時間流逝，也會呈現各自獨特的樣貌。除了收納零錢之外，也可以裝耳機和一些其他小物。