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鳴日號啟程洗刷為人詬病台鐵美學？ 林佳龍這樣回

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵全新美學觀光列車「鳴日號」今天啟航。記者季相儒／攝影
台鐵全新美學觀光列車「鳴日號」今天啟航。記者季相儒／攝影

台鐵全新美學觀光列車「鳴日號」今天啟航，首次將專用車頭、專用車頭牌及鳴日號車廂完美結合並對外亮相，尊榮感黑色搭配記憶中經典橘色的外觀，保留台鐵的靈魂。不過外界對於「台鐵美學」仍舊有很多疑問，面對鳴日號是否能洗刷為人詬病的台鐵美學印象，交通部長林佳龍說，這樣的轉型很肯定跟支持。

林佳龍今天在南港車站參加鳴日號啟程典禮，接受媒體聯訪時表示，台灣是一個鐵道國家，2022年鐵道觀光旅遊年，有五種觀光列車，今天鳴日號首航，其他陸續會在2024年完成，這也是因應疫情超前部屬。台鐵跟觀光局過去這兩年做足充分準備，把設計美學導入鐵道觀光，雄獅旅行社承接後，有3000名員工一起努力，把疫情危機化為觀光轉型契機，推薦給國人，坐火車去旅行。

林佳龍說，火車是移動城堡，有半開放空間，人跟人還有風景，還有經過觀光亮點都可以結合起來。很多人出國去日本、瑞士，都會願意花錢消費鐵道旅遊，台灣有更甚國際的體驗，很具體落實超前部屬，歡迎國人搭火車。

面對媒體提問鳴日號是否洗刷為人詬病台鐵美學？林佳龍說，台鐵百年老店有些元素是好的，保留加以創新，看看怎樣更有質感。在台鐵局長張政源努力下的成果，鐵道不只是運輸，也是文化跟觀光，更不只有通勤用，對於旅客也是串聯觀光體驗，這樣的轉型很肯定跟支持。民間願意投入，預期成果提早兩年出現。

那五款觀光列車是否做出差異化？林佳龍說鳴日號黑色橘色很有設計感，有王者氣概，又有深厚內涵；藍皮解憂號是過去普通快車，打開窗戶又是另外體驗，山嵐號、海風號跟鑽石級寢台列車對國際觀光客很有吸引力，產品定位建立特色。這次鳴日號售票是秒殺，一推出國人踴躍訂票，國際觀光客看到也會願意安排流程。

至於車上防疫怎把關？林佳龍說落實雙鐵防疫要求，做到防疫新生活，進車站量體溫、戴口罩，用酒精消毒，且持續清潔。如果是熟識的人，因為有實名制，在車上比較寬鬆，比較陌生的人則落實指揮中心規定。

交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

台鐵 林佳龍 鐵道

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