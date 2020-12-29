大型Ryan娃娃快抱緊處理！全家便利商店推「KAKAO FRIENDS」集點加價購

韓國KAKAO FRIENDS人氣超旺，尤其是Ryan萊恩、Apeach桃子更擁有大批粉絲，全家便利商店看即日起登場的全新KAKAO FRIENDS集點加價購活動，以冬季溫暖陪伴為主題，推出多款娃娃、筆袋、側背包、化妝包等多款毛茸茸的暖心商品，尤其是Ryan、Apeach大型娃娃的超萌樣貌與溫暖觸感，鐵粉一定要手刀收藏。

全家便利商店KAKAO FRIENDS集點加價購推出Ryan、Apeach兩款高度85公分的大型娃娃，超大臉龐加上短短四肢，可愛到令人想抱緊處理，以全家便利商店點數1,000點加價2,999元即可獲得1款；中型娃娃共有Ryan、Apeach、Muzi等3款，以點數1,000點加價2,499元即可兌換1款，尺寸剛好可以擁入懷。

筆袋、側背包、化妝包也都採用溫暖好摸的短絨毛材質，Ryan筆袋為全家便利商店點數400點＋430元；化妝包共有Ryan、Apeach、Muzi、Neo等4款，400點＋489元可擁有1款；側背包則有Ryan、Apeach、Muzi等3款．附有可調整背袋，大人小孩皆適合，400點＋599元可獲得1款。

除了毛茸茸的KAKAO FRIENDS系列集點加價購之外，全家便利商店也推出多款季節限定甜點，首推即日起與日本同步上市的「明治草莓起司超級冰淇淋」，以濃郁起司加上草莓果肉，售價59元，全家便利商店獨家開賣；「POLS特濃香草牛奶杯冰淇淋」以香草牛奶冰淇淋加入巧克力碎片，搭配巧克力鬆餅杯，售價69元，即日起至2021年1月26日購買POLS冰品系列任選兩件99元。