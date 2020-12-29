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大型Ryan娃娃快抱緊處理！全家便利商店推「KAKAO FRIENDS」集點加價購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，採用溫暖仍軟的短絨毛設計。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，採用溫暖仍軟的短絨毛設計。記者陳立儀／攝影

韓國KAKAO FRIENDS人氣超旺，尤其是Ryan萊恩、Apeach桃子更擁有大批粉絲，全家便利商店看即日起登場的全新KAKAO FRIENDS集點加價購活動，以冬季溫暖陪伴為主題，推出多款娃娃、筆袋、側背包、化妝包等多款毛茸茸的暖心商品，尤其是Ryan、Apeach大型娃娃的超萌樣貌與溫暖觸感，鐵粉一定要手刀收藏。

全家便利商店KAKAO FRIENDS集點加價購推出Ryan、Apeach兩款高度85公分的大型娃娃，超大臉龐加上短短四肢，可愛到令人想抱緊處理，以全家便利商店點數1,000點加價2,999元即可獲得1款；中型娃娃共有Ryan、Apeach、Muzi等3款，以點數1,000點加價2,499元即可兌換1款，尺寸剛好可以擁入懷。

筆袋、側背包、化妝包也都採用溫暖好摸的短絨毛材質，Ryan筆袋為全家便利商店點數400點＋430元；化妝包共有Ryan、Apeach、Muzi、Neo等4款，400點＋489元可擁有1款；側背包則有Ryan、Apeach、Muzi等3款．附有可調整背袋，大人小孩皆適合，400點＋599元可獲得1款。

除了毛茸茸的KAKAO FRIENDS系列集點加價購之外，全家便利商店也推出多款季節限定甜點，首推即日起與日本同步上市的「明治草莓起司超級冰淇淋」，以濃郁起司加上草莓果肉，售價59元，全家便利商店獨家開賣；「POLS特濃香草牛奶杯冰淇淋」以香草牛奶冰淇淋加入巧克力碎片，搭配巧克力鬆餅杯，售價69元，即日起至2021年1月26日購買POLS冰品系列任選兩件99元。

延續星野製菓布丁銅鑼燒話題，全家便利商店即日起開賣「摩卡可可布丁銅鑼燒」，加入帶有摩卡香氣的可可布丁與巧克力卡士達，售價45元；2021年1月6日起再推出「巴特紅豆銅鑼燒」，在經典紅豆餡中加入歐洲進口有鹽奶油，有別於星野店舖採冷凍販售，全家便利商店獨家推出加熱吃法，微波後奶油融化流出、口感甜鹹交錯，售價38元。

全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，讓短絨毛設計、溫暖好摸的Ryan、Apeach陪伴粉絲迎接新年。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，讓短絨毛設計、溫暖好摸的Ryan、Apeach陪伴粉絲迎接新年。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，化妝包共有Ryan、Apeach、Muzi、Neo等4款，400點＋489元可擁有1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，化妝包共有Ryan、Apeach、Muzi、Neo等4款，400點＋489元可擁有1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起開賣「摩卡可可布丁銅鑼燒」，售價45元；2021年1月6日起再推出「巴特紅豆銅鑼燒」，並獨家推出加熱吃法。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起開賣「摩卡可可布丁銅鑼燒」，售價45元；2021年1月6日起再推出「巴特紅豆銅鑼燒」，並獨家推出加熱吃法。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，Ryan、Apeach大型娃娃皆為會員點數1,000點＋2,999元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，Ryan、Apeach大型娃娃皆為會員點數1,000點＋2,999元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，推出兩種尺寸的Apeach絨毛娃娃。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，推出兩種尺寸的Apeach絨毛娃娃。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，中型娃娃共有Ryan、Apeach、Muzi等3款，以點數1,000點加價2,499元即可兌換1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，中型娃娃共有Ryan、Apeach、Muzi等3款，以點數1,000點加價2,499元即可兌換1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，兩種尺寸的Ryan絨毛娃娃讓人想抱緊處理。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，兩種尺寸的Ryan絨毛娃娃讓人想抱緊處理。記者陳立儀／攝影
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，讓短絨毛設計、溫暖好摸的Ryan、Apeach陪伴粉絲迎接新年。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，讓短絨毛設計、溫暖好摸的Ryan、Apeach陪伴粉絲迎接新年。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，Ryan筆袋為全家便利商店點數400點＋430元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，Ryan筆袋為全家便利商店點數400點＋430元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，化妝包共有Ryan、Apeach、Muzi、Neo等4款，400點＋489元可擁有1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，化妝包共有Ryan、Apeach、Muzi、Neo等4款，400點＋489元可擁有1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出與日本同步上市的「明治草莓起司超級冰淇淋」，以及「POLS特濃香草牛奶杯冰淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出與日本同步上市的「明治草莓起司超級冰淇淋」，以及「POLS特濃香草牛奶杯冰淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，側背包則有Ryan、Apeach、Muzi等3款．400點＋599元可獲得1款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出KAKAO FRIENDS集點加價購，側背包則有Ryan、Apeach、Muzi等3款．400點＋599元可獲得1款。圖／全家便利商店提供

便利商店 巧克力

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