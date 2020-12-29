酸甜滋味火鍋絕配！烏梅VS荔枝精釀啤酒 你愛哪一味？

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

有別於大量釀造生產，「精釀啤酒」正因小批次生產，加上運用當地素材，開發出風味的多樣化美味選擇。強調使用台灣農產在地精釀的「台灣艾爾啤酒」，與蜂蜜品牌「蜜蜂工坊（BeeTouched）」、「這一鍋秘藏鍋物」三方聯名，跨界推出「秘蜜烏梅」及「秘蜜荔枝」兩款啤酒，帶來冬日的舌尖新選擇。

台灣艾爾啤酒過去也曾推出包含荔枝、芒果、番茄等口味酸啤酒的「果釀酸啤」系列，與使用在地食材如桂圓、桂花糯米、青檨仔（青芒果）的「經典復古」系列，同時酒廠為推廣台灣米，並自2018年起在配方中使用國產米替代部分麥芽原料，嘗試讓風味更為輕甜。

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※飲酒過量，害人害己。

本次推出的「秘蜜烏梅啤酒」是將百花蜜混合以多種漢方原料浸漬的烏梅，最後冷泡入司陶特啤酒後熟成，讓深焙的麥芽風味基底，帶來烏梅的鹹酸蜜餞味、焦糖甜感與煙燻氣息；而身為水果之王的台灣，「玉荷包」更是百果中的人氣之選，「秘蜜荔枝啤酒」選用高雄大樹地區的玉荷包及荔枝蜜製成，橙黃色的啤酒散發出荔枝熟甜果香、麥芽香氣，尾韻則帶有荔枝蜜天然的微酸。

兩款啤酒以深咖啡色330ml玻璃瓶裝，酒精濃度約為4.5%，將限定於「這一鍋秘藏鍋物」各門市，售完為止。

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