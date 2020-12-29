三枚高顏值小鮮肉名表助攻 帥氣瀕臨暴動邊緣！

無論螢光幕前或體育賽事場上，人的氣場與自信常無形為帥氣加成，這也是為何鐘表品牌總喜愛冠名贊助賽事，或將優秀的體育好手、名流明星結盟為品牌代言人，透過傑出的表現，為表款、也為品牌聲望推波助瀾。

曾一度贊助Andy Murray，因而在職業網球四大滿貫賽頻頻亮相的雷達（RADO）表，近期也有另一枚亮眼金童Ugo Humbert相當值得關心。來自法國、年僅22歲的Ugo Humbert，先在2019年10月獲得ATP雙打排名361，今年拿下生涯兩個ATP巡迴賽的冠軍，讓他一度擠身ATP排名Top 20。身高188公分加上靦腆氣質，也讓手上的RADO腕表，更顯亮點。

高爾夫球職業男子好手Thomas Pieters則和勞力士（ROLEX）關係友好，擁有稚氣臉龐的他在比利時出生，據說五歲便接觸高爾夫球，天生就要走上高球之路；1992年出生的他不滿30歲，並被譽為最有潛力拿下冠軍的明日之星。他的官方ig帳號thomaspietersgolf除了有著優雅的果嶺風情，今年剛晉身人父的他，不時也大曬剛出生的超萌嬰兒愛女，讓人感受到為人父的甜蜜喜悅。

另外雖然並非體壇明星，但歐米茄（OMEGA）則找來超模Sean O’pry，戴上最新碟飛系列Trésor腕表。Sean O’pry不僅曾登上時尚雜誌BAZZAR MEN封面，也曾在2013、2014年成為Models.com的年度男模排行冠軍。31歲的他，出身美國，卻有著深邃輪廓與歐洲的古典風格。近期他與OMEGA在社群媒體合作，除了換上正式燕尾服西裝、袖扣，更配戴上新款Trésor腕表、帥氣爆棚。