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三枚高顏值小鮮肉名表助攻 帥氣瀕臨暴動邊緣！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
擁有深邃輪廓的超模Sean O’pry近期換上正式燕尾服西裝、袖扣，更配戴OMEGA新款Trésor腕表，帥氣爆表。圖 / 翻攝自ig。
擁有深邃輪廓的超模Sean O’pry近期換上正式燕尾服西裝、袖扣，更配戴OMEGA新款Trésor腕表，帥氣爆表。圖 / 翻攝自ig。

無論螢光幕前或體育賽事場上，人的氣場與自信常無形為帥氣加成，這也是為何鐘表品牌總喜愛冠名贊助賽事，或將優秀的體育好手、名流明星結盟為品牌代言人，透過傑出的表現，為表款、也為品牌聲望推波助瀾。

曾一度贊助Andy Murray，因而在職業網球四大滿貫賽頻頻亮相的雷達（RADO）表，近期也有另一枚亮眼金童Ugo Humbert相當值得關心。來自法國、年僅22歲的Ugo Humbert，先在2019年10月獲得ATP雙打排名361，今年拿下生涯兩個ATP巡迴賽的冠軍，讓他一度擠身ATP排名Top 20。身高188公分加上靦腆氣質，也讓手上的RADO腕表，更顯亮點。

高爾夫球職業男子好手Thomas Pieters則和勞力士（ROLEX）關係友好，擁有稚氣臉龐的他在比利時出生，據說五歲便接觸高爾夫球，天生就要走上高球之路；1992年出生的他不滿30歲，並被譽為最有潛力拿下冠軍的明日之星。他的官方ig帳號thomaspietersgolf除了有著優雅的果嶺風情，今年剛晉身人父的他，不時也大曬剛出生的超萌嬰兒愛女，讓人感受到為人父的甜蜜喜悅。

另外雖然並非體壇明星，但歐米茄（OMEGA）則找來超模Sean O’pry，戴上最新碟飛系列Trésor腕表。Sean O’pry不僅曾登上時尚雜誌BAZZAR MEN封面，也曾在2013、2014年成為Models.com的年度男模排行冠軍。31歲的他，出身美國，卻有著深邃輪廓與歐洲的古典風格。近期他與OMEGA在社群媒體合作，除了換上正式燕尾服西裝、袖扣，更配戴上新款Trésor腕表、帥氣爆棚。

這只Trésor腕表是由歐米茄的18K Sedna™金製成，表面則是低調但有質感的灰色琺瑯，機芯再使用通過「大師天文台認證」的8929同軸擒縱自動上鍊機芯，將質感與內涵，低調藏在細節裡。

來自美國的超模Sean O’pry，曾多次登上時尚雜誌封面，近期則與OMEGA於社群合作、拍攝形象宣傳。圖 / 翻攝自ig。
來自美國的超模Sean O’pry，曾多次登上時尚雜誌封面，近期則與OMEGA於社群合作、拍攝形象宣傳。圖 / 翻攝自ig。
來自法國、年僅22歲的Ugo Humbert，是職業網球體壇的明日之星，也是RADO「YoungStars」計畫的一員。圖 / 翻攝自ig。
來自法國、年僅22歲的Ugo Humbert，是職業網球體壇的明日之星，也是RADO「YoungStars」計畫的一員。圖 / 翻攝自ig。
比利時出生的Thomas Pieters，被譽為最有潛力拿下冠軍的職業高爾夫球明日之星，手上並配戴了ROLEX腕表。圖 / 翻攝自ig。
比利時出生的Thomas Pieters，被譽為最有潛力拿下冠軍的職業高爾夫球明日之星，手上並配戴了ROLEX腕表。圖 / 翻攝自ig。
今年拿下職涯頭兩座ATP系列賽冠軍的Ugo Humbert，在全世界職業網球男子選手的名次持續攀升中。圖 / 翻攝自ig。
今年拿下職涯頭兩座ATP系列賽冠軍的Ugo Humbert，在全世界職業網球男子選手的名次持續攀升中。圖 / 翻攝自ig。
Sean O’pry不僅曾登上時尚雜誌BAZZAR MEN封面，也曾在2013、2014年成為Models.com的年度男模排行冠軍。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
Sean O’pry不僅曾登上時尚雜誌BAZZAR MEN封面，也曾在2013、2014年成為Models.com的年度男模排行冠軍。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
Ugo Humbert手上配戴的RADO Hyperchrome Match Point限量計時碼表，結合等離子高科技陶瓷與精鋼，全球限量999只，15萬9,1000元。圖 / RADO提供。
Ugo Humbert手上配戴的RADO Hyperchrome Match Point限量計時碼表，結合等離子高科技陶瓷與精鋼，全球限量999只，15萬9,1000元。圖 / RADO提供。

腕表 品牌 體育

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