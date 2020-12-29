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XOXO親親抱抱！SK-II青春露新年版塗鴉鼓舞2021新未來

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SK-II的品牌大使倪妮，與「Mr. & Mrs. A」同框。圖／SK-II提供
SK-II的品牌大使倪妮，與「Mr. & Mrs. A」同框。圖／SK-II提供

XOXO，代表著親親抱抱（hugs and kisses），2020年全球度過疫情，大家都只能保持社交距離，2021年即將到來，希望疫情退散，大家都能親親抱抱，找回幸福感。因此，SK-II在2021年元旦推出的新年限量版，就以XOXO的金色塗鴉，搭配紅色瓶身，為大家帶來最佳祝福。

SK-II每回推出的新年限量版，都讓粉絲收藏，2021年版本的XOXO，簡單卻有祝福的含義，也是代表獻上最真摯的祝福，希望可以與心愛的人相聚，使用青春露更能帶來好氣色。

並與藝術家André Saraiva合作，筆下塗鴉人物「Mr. & Mrs. A」，也出現在SK-II專櫃，並與全球大使同框。

SK-II的青春露是旗下最著名的產品，問世40年來幾乎未曾改變配方，來自於研究人員在日本清酒釀造工坊，發現了PITERA的秘密，釀酒師臉上是歲月的皺紋，但雙手卻是相當細嫩。每瓶青春露含有超過90%的PITERA。

SK-II青春露XOXO新年限量版／230ml／6,250元。圖／SK-II提供
SK-II青春露XOXO新年限量版／230ml／6,250元。圖／SK-II提供
SK-II青春露XOXO新年限量版／230ml／6,250元。圖／SK-II提供
SK-II青春露XOXO新年限量版／230ml／6,250元。圖／SK-II提供
SK-II的品牌大使倪妮，與「Mr. & Mrs. A」同框。圖／SK-II提供
SK-II的品牌大使倪妮，與「Mr. & Mrs. A」同框。圖／SK-II提供

SK-II 疫情

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