XOXO親親抱抱！SK-II青春露新年版塗鴉鼓舞2021新未來

XOXO，代表著親親抱抱（hugs and kisses），2020年全球度過疫情，大家都只能保持社交距離，2021年即將到來，希望疫情退散，大家都能親親抱抱，找回幸福感。因此，SK-II在2021年元旦推出的新年限量版，就以XOXO的金色塗鴉，搭配紅色瓶身，為大家帶來最佳祝福。

SK-II每回推出的新年限量版，都讓粉絲收藏，2021年版本的XOXO，簡單卻有祝福的含義，也是代表獻上最真摯的祝福，希望可以與心愛的人相聚，使用青春露更能帶來好氣色。

並與藝術家André Saraiva合作，筆下塗鴉人物「Mr. & Mrs. A」，也出現在SK-II專櫃，並與全球大使同框。