在地飄香50年！台南「卓家汕頭魚麵」無預警熄燈

已經有五十年歷史，陪伴許多台南人成長的「卓家汕頭魚麵」，28日無預警熄燈落幕，令許多民眾相當錯愕，直呼「好突然」、「天啊... 我帶外地朋友的必吃口袋名單...」

卓家汕頭魚麵位於台南民生路上，鄰近開山宮，乃是台南代表性的魚麵名店之一。店內的招牌魚麵，乃是使用狗母魚魚漿製作而成，可乾可湯，能當正餐，也可以當作零食享用。同時店內亦有販售使用魚漿搭配芹菜製成的「魚冊」，同樣也是不少饕客的心頭好，同時還有魚餃、肉燥飯等不同選擇。過去議員謝龍介也曾於電視節目上大力推崇卓家汕頭魚麵，而且推薦「一乾一湯」才是內行吃法。目前卓家汕頭魚麵在GOOGLE累積有超過1,400則評論，獲得3.8分。

卓家汕頭魚麵的熄燈消息，於臉書粉絲頁「台南式」公佈後即引發熱烈討論。粉絲頁指出，店家表示沒有魚貨來源，所以結束營業，未來沒有恢復營業的打算。而網友也留言表示「嚇到！也太突然了吧！」、「蛤 ！！！從小吃到大的」、「太可惜了！我超愛他們家的魚冊湯」，顯現諸多不捨。