迪士尼幻想曲Fantasia變珠寶！米奇魔法帽、小手掌超萌

還記得迪士尼電影「幻想曲」中，米奇扮成魔法師學徒，指揮夜空中繁星，音樂流暢舞動？日系職人珠寶品牌K.UNO由迪士尼授權的珠寶深受歡迎，最新推出Disney Fantasia「幻想曲」系列迪士尼授權珠寶。以電影中湛藍星空與米奇的魔法帽為主題，將夢與幻想的片段化為永恆寶物。除了人氣最旺的結婚套戒組，還有永恆戒、鍊墜、以及時髦的鍊戒，自1月1日起至20日止新品上市期間，凡購買Fantasia系列婚戒系列鑽戒或對戒，加贈「誕生石鑲嵌乙顆」，購買套戒再享2%OFF優惠。

Fantasia系列結婚套戒將「幻想曲」的經典畫面融入設計，訂婚鑽戒戒環的波浪線條流動鑲滿鑽石，藍色魔法帽的戒台輪廓，更加托高主鑽光芒。對戒設計則則捕捉米奇的手施展魔法的瞬間。另有永恆戒系列，鏤空座台凸顯鑽石光芒，鑽石兩側以米奇手掌襯托，凸顯鑽石。