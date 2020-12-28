聽新聞
test
0:00 / 0:00
迪士尼幻想曲Fantasia變珠寶！米奇魔法帽、小手掌超萌
還記得迪士尼電影「幻想曲」中，米奇扮成魔法師學徒，指揮夜空中繁星，音樂流暢舞動？日系職人珠寶品牌K.UNO由迪士尼授權的珠寶深受歡迎，最新推出Disney Fantasia「幻想曲」系列迪士尼授權珠寶。以電影中湛藍星空與米奇的魔法帽為主題，將夢與幻想的片段化為永恆寶物。除了人氣最旺的結婚套戒組，還有永恆戒、鍊墜、以及時髦的鍊戒，自1月1日起至20日止新品上市期間，凡購買Fantasia系列婚戒系列鑽戒或對戒，加贈「誕生石鑲嵌乙顆」，購買套戒再享2%OFF優惠。
Fantasia系列結婚套戒將「幻想曲」的經典畫面融入設計，訂婚鑽戒戒環的波浪線條流動鑲滿鑽石，藍色魔法帽的戒台輪廓，更加托高主鑽光芒。對戒設計則則捕捉米奇的手施展魔法的瞬間。另有永恆戒系列，鏤空座台凸顯鑽石光芒，鑽石兩側以米奇手掌襯托，凸顯鑽石。
同時推出的繽紛魔法時刻Fantasia系列璀璨鑽飾，包括以魔法師學徒米奇的帽子為主題的項鍊，鑲嵌閃耀深藍色光芒的倫敦藍黃玉。時髦的鍊戒，墜珠會隨手部動作搖曳吸引眾人目光，星辰圖案中鑲嵌深藍色倫敦藍黃玉，並附調節鍊，可自由調節尺寸，配戴於不同手指上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言