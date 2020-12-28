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迪士尼幻想曲Fantasia變珠寶！米奇魔法帽、小手掌超萌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
K.UNO Fantasia系列結婚套戒系列男女對戒與求婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列結婚套戒系列男女對戒與求婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供

還記得迪士尼電影「幻想曲」中，米奇扮成魔法師學徒，指揮夜空中繁星，音樂流暢舞動？日系職人珠寶品牌K.UNO由迪士尼授權的珠寶深受歡迎，最新推出Disney Fantasia「幻想曲」系列迪士尼授權珠寶。以電影中湛藍星空與米奇的魔法帽為主題，將夢與幻想的片段化為永恆寶物。除了人氣最旺的結婚套戒組，還有永恆戒、鍊墜、以及時髦的鍊戒，自1月1日起至20日止新品上市期間，凡購買Fantasia系列婚戒系列鑽戒或對戒，加贈「誕生石鑲嵌乙顆」，購買套戒再享2%OFF優惠。

Fantasia系列結婚套戒將「幻想曲」的經典畫面融入設計，訂婚鑽戒戒環的波浪線條流動鑲滿鑽石，藍色魔法帽的戒台輪廓，更加托高主鑽光芒。對戒設計則則捕捉米奇的手施展魔法的瞬間。另有永恆戒系列，鏤空座台凸顯鑽石光芒，鑽石兩側以米奇手掌襯托，凸顯鑽石。

同時推出的繽紛魔法時刻Fantasia系列璀璨鑽飾，包括以魔法師學徒米奇的帽子為主題的項鍊，鑲嵌閃耀深藍色光芒的倫敦藍黃玉。時髦的鍊戒，墜珠會隨手部動作搖曳吸引眾人目光，星辰圖案中鑲嵌深藍色倫敦藍黃玉，並附調節鍊，可自由調節尺寸，配戴於不同手指上。

K.UNO Fantasia系列Chain Ring鍊戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列Chain Ring鍊戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列項鍊，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列項鍊，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列永恆戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列永恆戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列Chain Ring鍊戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列Chain Ring鍊戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO由迪士尼授權，最新推出Disney Fantasia「幻想曲」系列珠寶。圖／K.UNO提供
K.UNO由迪士尼授權，最新推出Disney Fantasia「幻想曲」系列珠寶。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列結婚套戒系列女戒與求婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供
K.UNO Fantasia系列結婚套戒系列女戒與求婚鑽戒，價格店洽。圖／K.UNO提供

鑽石 珠寶 迪士尼

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