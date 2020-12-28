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草莓小拿鐵買1送1！杏桃、石壁家4款「草莓甜點」上桌
酸甜的草莓，持續為冬季美食增添滋味！每年均推出草莓季甜品的「杏桃鬆餅屋」，今年除了推出「草莓小拿鐵買1送1」的優惠外，還再推出全新的「漫步雪莓厚鬆餅」、「草莓王冠薄鬆餅」2款新品，並有「草莓抹茶歐蕾」同步登場。另外義大利麵食餐廳「石壁家」，也在下午茶時段推出「草莓金磚楓糖吐司」，增添民眾的新選擇。
杏桃鬆餅屋延續使用來自海拔1,400公尺以上的「苗栗馬拉邦山草莓」作為主角，帶來風味清新的草莓滋味，同時並有薄鬆餅、厚鬆餅等兩種不同設計。「漫步雪莓後鬆餅」，以「崩壞系」概念所打造而成，除了在厚鬆餅周圍鋪滿草莓切片外，上頭還鋪有草莓切片、草莓奶霜、白巧克力碎片。食用時只要拉開週邊的透明圍膜，上方的奶霜與配料就會如同瀑布般緩緩流瀉而下，更添滑順滋味，每份280元。
薄鬆餅製成的「草莓王冠薄鬆餅」，首度在夾層中加入北海道鮮奶油，增添奶香風味；鬆餅上方亦鋪有5顆草莓果粒，還可搭配草莓覆盆子果醬、香草冰淇淋、綜合莓果一同品嚐，每套300元。同樣新推出的「草莓抹茶歐蕾」，使用靜岡抹茶、鮮奶、草莓鮮奶油組合而成，除了有夢幻漸層色系，亦有前甜後苦的成熟風味，每杯200元。去年所推出的「草莓小拿鐵」今年也再度登場，每杯180元，可享買1送1的優惠。
今年首度參與草莓祭活動的石壁家，推出「草莓金磚楓糖吐司」，將烤酥的吐司條配上伊勢草莓醬、楓糖漿、香草冰淇淋，還有苗栗大湖馬拉邦山上種植的新鮮草莓，帶來酥脆兼具軟綿的口感，並享有酸甜滋味，每份280元。搭配2杯飲品，原價640元，特價499元。
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