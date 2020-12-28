大樓空調汰舊換新首選 大金精巧型模組化冰水機超節能

大樓的中央空調系統是最重要也是耗能最多的設備，老舊的中央空調系統更需要耗費更多的能源與電費，甚至還有嚴重的噪音與震動的問題，經常成為老舊大樓的空調困擾。一般人家中的空調老舊可以輕鬆換購新機種，但老舊建築的中央空調系統想要汰舊換新、節能減碳、提升空調效率，卻往往是超級大難題。和泰大金引進大金空調最新開發精巧型模組化冰水機，主打國家一級節能標準、尺寸精巧、模組化設計可依空間需求並聯多台安裝，將成為汰舊換新市場最佳解決方案。

大金空調ZUW-C系列精巧型模組化冰水機，長度2米、高度僅1.68米，與傳統機種相比尺寸非常精巧，一般標準貨梯（承載重量3噸、門寬2.5米）即可輕鬆搬運至指定樓層，並於卸貨後直接安裝。當遇到舊式商業大樓的空調需求增加，需要再增設主機，但原本的主機房無法擴大空間安裝時，精巧型模組化冰水機可依現場需求增加並聯安裝，為業主減少無法新增主機的困擾，成本投入也更彈性，特別適合需要改善節能等級、分區供應冷氣、機房面積小的場所。ZUW-C系列精巧型模組化冰水機更採用獨特的油分離技術，油分離效率高達99.9%，能有效地防止「失油」現象，保持設備長期處於高效率運轉。模組化組合應用靈活，可根據冷量需求，啟動或停止機組數量，實現高效率節能運轉，並維持低噪音、低震動的優勢。