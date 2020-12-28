台北101觀景台2021票價公布 優惠不限時段、假日票漲價了

今年受到疫情影響，觀光客源斷炊，台北101觀景台直接短少200萬觀光客，今年透過釋出各式國人優惠，全力衝刺國人來客，帶動2020年造訪台北101觀景台的國人達43萬，相較2019年共35萬國人造訪、成長23%。繼今年12月推出國人免加價登上101層高樓，不到一個月吸引超過3.3萬人次登高。台北101觀景台今日公布2021年全新票價，延續今年成人平日每人300元，假日票則增加為每人420元，但全日全時段都適用，不再受限過去指定優惠時段。此外，2021年1月起至6月底，每日網路購票前600名，可免費登101樓。

台北101觀景台在今年深耕國旅市場，針對國人用力推優惠，除了親子客層大增，也讓台北101觀景台登上Google熱搜台北必遊景點第一名，以及TripAdvisor台北親子觀光景點第一名。

2021年台北101觀景台推出全新票價方案，成人平日每人300元，假日為每人420元，但全日全時段都適用，不再受限過去指定優惠時段。此外延續每位成人可帶2位12歲以下學齡兒童隨行免費入場，再送獨家身高尺學習單，每日至17:00前提供整點導覽。且明年1月起至6月底凡購票加贈手搖飲與89樓雙層巴士造型雞蛋糕各一份，每日限量600份。而60歲以上的敬老票、愛心票則不分平日假日，每位皆為190元。針對學生平日參訪提供團體優惠，學生20人成團，每位190元，2位師長可免費入場，預約可享導覽服務。