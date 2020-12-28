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英女王耶誕談話 貝殼造型胸針有這來歷！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
英女王伊莉莎白二世配戴著名的Courtauld-Thomson貝殼胸針發表耶誕談話。圖／取自IG @kensingtonroyals
英女王伊莉莎白二世配戴著名的Courtauld-Thomson貝殼胸針發表耶誕談話。圖／取自IG @kensingtonroyals

女王伊莉莎白二世照例在耶誕節當天，於溫莎堡發表年度談話。自1932年英王喬治五世間力氣在耶誕節當天早上發表年度談話以來，從廣播、到電視、到如今透過網路、IGTV等不同管道，英國王室都一直持續維持這個傳統。

而今年94歲的英女王伊莉莎白二世，選擇搭配了一紫色套裝，配搭了一組三串的珍珠項鍊與耳環，以及著名的Courtauld Thomson貝殼胸針。這枚著名的胸針是由Courtauld-Thomson男爵在1919年向英國倫敦的珠寶店The Goldsmiths and Silversmiths Co., Ltd所訂製的，由鑽石組成貝殼襯托中間的單顆天然珍珠，下面垂墜著長度不一的鑽石鍊條。

後來這枚胸針由Courtauld-Thomson男爵的姊姊Winifred Hope Thomson贈素ㄥ給英女王伊莉莎白二世的母親。英女王伊莉莎白二世的母親非常喜歡這件胸針，在她歡慶百歲生日時曾配戴這沒胸針亮相。而如今的英女王也對這沒胸針情有獨鍾，多次在不同公開場合配戴。今年以珍珠為主教的造型，除了反映女王個人品味，也引起英國媒體各種討論與解讀，認為是在動盪的2020年希望能更提供安撫人心的力量。

女王 伊莉莎白二世 英國

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