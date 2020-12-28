吃鍋送牛小排、宵夜抽apple watch！聚全面升級自助吧

王品集團近年積極尋求轉型，其中旗下日式鍋物「聚 北海道鍋物」也加入「自助吧」元素，最低每人268元起就可輕鬆品嚐各式蔬菜、副食。聚近期也全新推出重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足嗜肉者的食慾。即日起至1月16日期間，凡消費指定套餐，即加贈澳洲穀飼無骨牛小排；另外還有新推出「宵夜場」，夜貓族用餐可再抽apple watch6。

創立自2004年的「聚」，至今已有16年歷史，全盛時期共有32間門市，目前經調整後則為19間門市。店內提供有札幌起司牛奶鍋、北海道昆布鍋、日式味噌鍋等不同的湯底，並再搭配各種海陸食材搭配成套餐。為了為品牌注入新血，聚自今年8月起，針對台北南京東、中壢SOGO店進行升級，並於店內打造「自助吧」，無限量提供多款新鮮蔬菜、特色風味野菜，還有海藻昆布烏龍麵、日本讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等副食，並有多種口味的霜淇淋與飲品。凡點購主餐，就可以免費享用自助吧，單使用自助吧則為268元。

業者表示，全新打造的店型中，增添桌上型多功能服務鈴，座位下方也增設充電孔，更符合現代人用餐習慣。另外新增自助吧之後，業績平均提昇30～50%，因此服務也從原本的2間，擴大至現有的14間，明年也會視各店面的狀況，全面升級提供自助吧服務。聚也預計在2021年會再拓展至25間店，均會採「主題火鍋＋自助吧」之型態。

即日起至1月16日期間，至聚消費雙人套餐，即贈送價值220元的澳洲穀飼無骨牛小排。另外台北南京東、衡陽、南昌、新北板橋環球、中壢SOGO、頭份尚順、公益、中科店等8間門市，也於每週五、六加開宵夜場。民眾於晚間21:30後用餐，填寫資料即可加碼抽apple watch6。