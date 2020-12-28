木村光希回歸Kōki！再登出道封面扮寶格麗蛇形美人

木村拓哉次女木村光希Kōki，無疑是當今社群上公認最具影響力的星二代美女之一。她今天早上在IG上發布自己登上兩本日本時尚雜誌封面的照片，同時在限時動態中貼出影片。在照片和影片中她演繹了包括手表、項鍊、戒指、包包、手環等不同品項的最新寶格麗珠寶作品。特別的是，她兩年前首度出道所登上的時尚雜誌，這次封面也再度找來當時合作的國際廣告攝影大師操上和美（Kurigami Kazumi）合作，別具意義。

木村光希在大片中配戴的珠寶，以蛇形珠寶Serpenti系列為主。最初的Serpenti作品，其實是一款物腕表，因為大受歡迎，逐漸延伸出全系列的珠寶，從適合日常配戴的入門款戒指、耳環，到貴氣澎湃的高級珠寶。這次木村光希除了堆疊配戴多款日常珠寶營造出活潑的高級感，也同時秀出同系列以蛇頭圍包包扣頭裝飾的Serpenti Forever包，散發出優雅成熟的迷人氣息 寶格麗品牌大使木村光希同時登上另一本雜誌封面，一樣演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希同時登上另一本雜誌封面，一樣演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希在限時動態影片中演繹寶格麗最新的珠寶作品。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希在最新一期日本時尚雜誌封面上演繹寶格麗的包包。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希在限時動態影片中演繹寶格麗最新的珠寶作品。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希在最新一期日本時尚雜誌封面上演繹寶格麗的珠寶腕表。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希同時登上另一本雜誌封面，一樣演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希在限時動態影片中演繹寶格麗最新的珠寶作品。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希同時登上另一本雜誌封面，一樣演繹寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／取自IG @koki 寶格麗品牌大使木村光希在限時動態影片中演繹寶格麗最新的珠寶作品。圖／取自IG @koki