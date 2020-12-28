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木村光希回歸Kōki！再登出道封面扮寶格麗蛇形美人
木村拓哉次女木村光希Kōki，無疑是當今社群上公認最具影響力的星二代美女之一。她今天早上在IG上發布自己登上兩本日本時尚雜誌封面的照片，同時在限時動態中貼出影片。在照片和影片中她演繹了包括手表、項鍊、戒指、包包、手環等不同品項的最新寶格麗珠寶作品。特別的是，她兩年前首度出道所登上的時尚雜誌，這次封面也再度找來當時合作的國際廣告攝影大師操上和美（Kurigami Kazumi）合作，別具意義。
木村光希在大片中配戴的珠寶，以蛇形珠寶Serpenti系列為主。最初的Serpenti作品，其實是一款物腕表，因為大受歡迎，逐漸延伸出全系列的珠寶，從適合日常配戴的入門款戒指、耳環，到貴氣澎湃的高級珠寶。這次木村光希除了堆疊配戴多款日常珠寶營造出活潑的高級感，也同時秀出同系列以蛇頭圍包包扣頭裝飾的Serpenti Forever包，散發出優雅成熟的迷人氣息
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