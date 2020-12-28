宋慧喬美腿示範 淺口尖頭穆勒鞋就是2021必備款！

韓國女星宋慧喬向來較常以清新氣質系的造型現身，但最近她拍攝韓國版W雜誌封面卻難得換上冷豔復古的裝扮，一頭微翹短髮搭配魅惑眼妝，充滿神秘時尚感。而在這系列照片中，她腳上的尖頭鞋格外引人注目，穆勒鞋款搭配起來讓整體慵懶氛圍更加分，也揭露了新一年的時尚潮流。

宋慧喬腳上的尖頭鞋出自Valentino早春系列，全新打造的這款穆勒尖頭拖鞋以淺口鞋型讓腳背部位肌膚路出的面積更廣，更性感，加上品牌標誌性的鉚釘金屬裝飾，簡約俐落。