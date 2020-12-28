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防疫優先！台北101高空趴、新光三越跨年市集皆取消

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101取消跨年煙火高空派對。圖／台北101提供
台北101取消跨年煙火高空派對。圖／台北101提供

受到全球新冠肺炎疫情升溫，加上英國變種病毒快速傳播，對國內防疫造成嚴重威脅。中央疫情流行指揮中心日前對於跨年活動，祭出全程戴口罩、不得飲食等措施。為呼應政府防疫，包括台北101跨年煙火高空派對，以及新光三越信義店跨年市集與跨年派對，都決定取消不辦。

台北101表示，位於89樓的跨年煙火高空派對原訂售出1千張門票，後來響應政府秋冬防疫人流控管減少到700張門票，在日前確定國內新增案771本土病例後，就算700張門票已全數售出，也決定停辦，並在1月23日公告退票方式。

新光三越台北信義新天地已連續舉辦四年且規模逐年擴大的跨年市集，今年募集55家餐飲攤位參與，為呼應防疫政策，新光三越今年也決定停辦在香堤廣場舉辦的跨年市集，另外，A8「戶外廣場美式嘉年華跨年派對」也同步取消停辦。

至於台北101高樓層景觀餐廳，以及新光三越信義A9「WILDWOOD」、A11「GB鮮釀啤酒餐廳」跨年派對等，因可落實實名制與防疫相關規定，仍照常舉辦。

新光三越信義新天地跨年市集與A8跨年派對皆取消。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地跨年市集與A8跨年派對皆取消。圖／新光三越提供

跨年 派對 疫情

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