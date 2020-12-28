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7-ELEVEN攜手晶華酒店推聯名鮮食 百元內品嚐星級美食

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN創便利商店之先，攜手國際五星級晶華酒店開發聯名鮮食系列。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN創便利商店之先，攜手國際五星級晶華酒店開發聯名鮮食系列。記者黃筱晴／攝影

許多忙碌上班族常透過超商鮮食解決三餐，隨著越來越多知名餐廳聯名系列推出，超商鮮食已不再是忙碌時屈就的選項，更出現國際五星飯店等級的美味。7-ELEVEN創便利商店之先，攜手晶華酒店開發聯名鮮食，首波推出3款新品，包括「晶華松露烤雞義大利麵」、「晶華西班牙風味海鮮燉飯」及「晶華凱薩風味雞肉起司堡」，全都百元有找，由晶華酒店主廚團隊指導監製，耗時半年將五星級飯店美食鮮食化，更同時推出紅遍國內外的晶華牛肉麵盒裝冷凍品及晶華小滿漢佛跳牆預購，讓民眾24小時就近吃五星級料理。

7-ELEVEN鮮食團隊透過晶華主廚團隊的指導，透過消費者最愛的「米食」、「鮮食麵」類別，與全新結構「長堡」，帶來視覺、嗅覺、味覺三重感官體驗。其中，晶華酒店的西班牙海鮮飯曾是28年來人氣不墜的代表性菜餚，這次在7-ELEVEN經典重現，除了使用與五星飯店同規格的花蛤肉、白蝦、魷魚等食材，連花椰菜特別採用獨特烘烤技術以保持翠綠顏色，細節也不放過。另一款「晶華松露烤雞義大利麵」，則是在起司配方上用心調配，使用義大利進口黑松露醬與白松露油為基底調味，並搭配能吸附更多醬汁的義大利寬麵體，彷彿現做。而「晶華凱薩風味雞肉起司堡」則是主攻非正餐時段的輕食需求，不太餓的時候吃剛剛好。

12月30日起至2021年1月12日止，OPEN POINT會員購買「晶華凱薩風味雞肉起司堡」優惠價55元，以及「晶華松露烤雞義大利麵」、「晶華西班牙風味海鮮燉飯」每份優惠價80元；或使用OPEN POINT點數40或55點，即可免費兌換。此外，晶華酒店的招牌人氣美食「冠軍牛肉麵（紅燒/清燉）」也同步上架7-ELEVEN冷凍櫃，12月30日起至2021年2月23日特價2入8.5折；迎接農曆年更應景推出「晶華小滿漢佛跳牆」限量預購。

抓緊國旅熱潮，7-ELEVEN也與台北晶華酒店獨家合作訂房贈好禮活動，即日起至3月31日止，到ibon售票網訂購台北晶華酒店豪華客房1組，更享有動物園套票、故宮聯票、山田卓司展門票或7-ELEVEN 300元現金抵用券好禮4選1。

7-ELEVEN鮮食團隊透過晶華主廚團隊的指導，將飯店級美食透過超商鮮食型態完美重現。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN鮮食團隊透過晶華主廚團隊的指導，將飯店級美食透過超商鮮食型態完美重現。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN攜手晶華酒店推聯名鮮食，為聯名商品系列注入新元素，未來更將持續推出新品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN攜手晶華酒店推聯名鮮食，為聯名商品系列注入新元素，未來更將持續推出新品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN同時推出紅遍國內外的晶華牛肉麵盒裝冷凍品，讓民眾24小時就近吃五星級料理。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN同時推出紅遍國內外的晶華牛肉麵盒裝冷凍品，讓民眾24小時就近吃五星級料理。記者黃筱晴／攝影

義大利 酒店 海鮮

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