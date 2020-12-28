牛來運轉 保樂力加2021限量新年禮盒報到

全球領導酒商保樂力加集團，旗下品牌推出多款喜氣精緻的限量新年禮盒，其中包括盡展領袖風範的威士忌之王皇家禮炮、屢屢在《威士忌聖經》拿下高分的百齡罈、全球單一麥芽威士忌標竿品牌格蘭利威、深受品味非凡行家愛戴的亞伯樂、與法國歷史最悠久的干邑世家馬爹利，希望透過內外兼具的新年醴讚，與消費者一同迎接「牛來運轉」的2021年。

「皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒」以東方象徵吉祥的雙龍，搭配代表喜氣與祝福的紅色設計，是一款象徵地位與品味人士不可錯過的新春極致獻禮。凡於農曆年前購買皇家禮炮乙瓶，皆可獲得皇家禮炮「皇室風範提袋」乙只。

「百齡罈17年祈願新年禮盒」特別與台灣品牌《春池玻璃》及多方位創意人馬賽 Kyo 聯手設計獨一無二的祈願天燈杯；祈願新的一年，平順如願。

「格蘭利威18年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒」禮盒以大膽鮮明的色彩交織，將多層次的小蒼蘭、牡丹、橘子等花果香，以時尚亮眼的圖騰重新演譯，搭配兩只精工打造的浮雕河谷杯。「格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒」，以100%西班牙Oloroso珍稀雪莉桶熟成，讓世界看見獨獻台灣的驕傲。

「亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒」是由首席調酒師將珍稀西班牙 Oloroso雪莉桶，與美國橡木桶酒液勾兌成12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以木質調色禮盒搭配一只精緻渲香杯。

「馬爹利藍淬燕QUAVO限量禮盒」邀請美國饒舌歌手QUAVO跨界操刀設計，融合Martell經典標誌與嘻哈文化符號，如同馬爹利藍淬燕突破了干邑界限之烈酒作品，蘊含大膽之融合精神。此限量版酒款是以VSOP干邑白蘭地為基底進行釀造，並置於美國波本橡木桶中靜待時間賦予風味。榮獲「2020舊金山國際烈酒大賽」與「Spirit Business Cognac Master 2020」國際雙金牌認證，是摩登享樂主義者的最佳選擇。

「馬爹利藍帶 PIERRE 限量版」由以精緻細膩之設計打響名號的藝術家暨裝飾 藝術家Pierre Marie操刀，將古老工藝與現代視覺符號融合，重新詮釋Martell 品牌的經典酒款馬爹利藍帶。他提出搭配一首特別創作的詩歌設計，名為《葡萄藤蔓與橡樹》。交纏的枝葉和嫩芽染上濃郁的紅金兩色，會令人聯想到葡萄樹與橡木之間的「纏綿繾綣」，而這正是干邑白蘭地的起源。

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