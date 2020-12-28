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70間餐廳吃和牛送「和牛＋鍋具」！米其林一星也適用

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
俺達の肉屋。圖／JFOODO提供
俺達の肉屋。圖／JFOODO提供

隨著新春季節到來，日本JFOODO（The Japan Food Product Overseas Promotion Center）為推廣日本和牛，特別與70間餐廳合作，推出「2021年和牛100% 日本和牛圍爐套餐送你家」活動，只要前往指定餐廳品嚐日本和牛，就有機會抽中日本和牛、廚具等贈禮。

此次的活動時間自1月1日至1月24日舉行，活動合作的餐廳則囊括日式燒肉、涮涮鍋、鐵板燒、麻辣鍋等不同的型態，包括BEEF KING、HATSU燒肉、水炊軒等等不同餐廳，連甫獲米其林一星的「俺達の肉屋」也名列其中，合計共有70間。凡於活動期間內點選日本和牛任一料理，並且參與打卡活動就能參加抽獎，共計將送出10組日本製涮涮鍋及日本和牛禮盒、10組日本烤爐及日本和牛禮盒，讓喜愛和牛的民眾，在家也可以料理與品嚐和牛的滋味。

JFOODO也表示，日本和牛各部位都有著各種不同細緻感受，不論是紐約客、肋眼部位入口即化的精緻油花，或是赤身部位的肉質香氣，消費者可於本次活動各餐廳，享用到多元化的日本和牛料理。

【參與活動名單】

BEEF KING（台中公益店）

BEEF KING（信義旗艦店）

HATSU燒肉（大直ATT店）

HATSU燒肉（中山店）

USHIMITSU 犇 和牛館

一齊和牛燒肉

一燒和牛專賣

一頭也黑毛和牛炭火燒肉專門店

三樵炭火燒肉

上吉燒肉

水炊軒

台北華國大飯店-華國但馬屋

平城苑 東京燒肉

合·shabu

江雁塘新時尚鐵板燒

老乾杯（台中市政店）

老乾杯（台南西門店）

老乾杯（信義店）

老乾杯（桃園中茂店）

老乾杯（高雄夢時代店）

老乾杯（新竹喜來登店）

老乾杯（慶城店）

肉 RÒU BY T-HAM

㕩肉鋪 Pankoko x 燒肉專門店

但馬屋 微風信義店

佐賀野仁

京昌園燒肉餐廳

京東燒肉專門店（忠孝店）

京東燒肉專門店（松江店）

季樂 KIRA

旺盛苑和牛燒肉（中山店）

旺盛苑和牛燒肉（重慶北本店）

東門燒肉霸

武賀甲燒肉

武鶴和牛火鍋（台北吉林店）

武鶴和牛火鍋（板橋仁化店）

武鶴和牛火鍋（板橋館前店）

武鶴個人鍋（台北信義店）

武鶴個人鍋（新莊中平店）

武鶴個人鍋（蘆洲中原店）

油花炭火燒肉專門店

哞哞屋和牛燒肉專賣

食令·shabu

俺達の肉屋

問鼎皇上吉祥宮廷火鍋（西門店）

問鼎皇上吉祥宮廷火鍋（忠孝店）

鹿兒島燒肉專賣店（中和中山店）

鹿兒島燒肉專賣店（板橋新板店）

鹿兒島燒肉專賣店（新莊中華店）

麻辣壹號店

犇 極上BEN Teppan Suprême

犇 鐵板燒 安和本館

犇 鐵板燒 微風信義館

筠芝和牛本舖

樂軒和牛割烹

燒肉名門 赤虎燒肉

燒肉眾-精緻炭火燒肉（三重自強店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（中和環球店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（台中JMall店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（台中一中店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（台中文心店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（台北大安店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（台北吉林店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（台北西門店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（淡水老街店）

燒肉眾-精緻炭火燒肉（新莊中正店）

蘭亭 鍋物割烹

蘭亭燒肉 和牛極緻料理

鐵火肥牛火鍋

響燒肉 冷藏牛肉燒烤專門店

日本和牛 火鍋 微風

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