70間餐廳吃和牛送「和牛＋鍋具」！米其林一星也適用
隨著新春季節到來，日本JFOODO（The Japan Food Product Overseas Promotion Center）為推廣日本和牛，特別與70間餐廳合作，推出「2021年和牛100% 日本和牛圍爐套餐送你家」活動，只要前往指定餐廳品嚐日本和牛，就有機會抽中日本和牛、廚具等贈禮。
此次的活動時間自1月1日至1月24日舉行，活動合作的餐廳則囊括日式燒肉、涮涮鍋、鐵板燒、麻辣鍋等不同的型態，包括BEEF KING、HATSU燒肉、水炊軒等等不同餐廳，連甫獲米其林一星的「俺達の肉屋」也名列其中，合計共有70間。凡於活動期間內點選日本和牛任一料理，並且參與打卡活動就能參加抽獎，共計將送出10組日本製涮涮鍋及日本和牛禮盒、10組日本烤爐及日本和牛禮盒，讓喜愛和牛的民眾，在家也可以料理與品嚐和牛的滋味。
JFOODO也表示，日本和牛各部位都有著各種不同細緻感受，不論是紐約客、肋眼部位入口即化的精緻油花，或是赤身部位的肉質香氣，消費者可於本次活動各餐廳，享用到多元化的日本和牛料理。
【參與活動名單】
BEEF KING（台中公益店）
BEEF KING（信義旗艦店）
HATSU燒肉（大直ATT店）
HATSU燒肉（中山店）
USHIMITSU 犇 和牛館
一齊和牛燒肉
一燒和牛專賣
一頭也黑毛和牛炭火燒肉專門店
三樵炭火燒肉
上吉燒肉
水炊軒
台北華國大飯店-華國但馬屋
平城苑 東京燒肉
合·shabu
江雁塘新時尚鐵板燒
老乾杯（台中市政店）
老乾杯（台南西門店）
老乾杯（信義店）
老乾杯（桃園中茂店）
老乾杯（高雄夢時代店）
老乾杯（新竹喜來登店）
老乾杯（慶城店）
肉 RÒU BY T-HAM
㕩肉鋪 Pankoko x 燒肉專門店
但馬屋 微風信義店
佐賀野仁
京昌園燒肉餐廳
京東燒肉專門店（忠孝店）
京東燒肉專門店（松江店）
季樂 KIRA
旺盛苑和牛燒肉（中山店）
旺盛苑和牛燒肉（重慶北本店）
東門燒肉霸
武賀甲燒肉
武鶴和牛火鍋（台北吉林店）
武鶴和牛火鍋（板橋仁化店）
武鶴和牛火鍋（板橋館前店）
武鶴個人鍋（台北信義店）
武鶴個人鍋（新莊中平店）
武鶴個人鍋（蘆洲中原店）
油花炭火燒肉專門店
哞哞屋和牛燒肉專賣
食令·shabu
俺達の肉屋
問鼎皇上吉祥宮廷火鍋（西門店）
問鼎皇上吉祥宮廷火鍋（忠孝店）
鹿兒島燒肉專賣店（中和中山店）
鹿兒島燒肉專賣店（板橋新板店）
鹿兒島燒肉專賣店（新莊中華店）
麻辣壹號店
犇 極上BEN Teppan Suprême
犇 鐵板燒 安和本館
犇 鐵板燒 微風信義館
筠芝和牛本舖
樂軒和牛割烹
燒肉名門 赤虎燒肉
燒肉眾-精緻炭火燒肉（三重自強店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（中和環球店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（台中JMall店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（台中一中店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（台中文心店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（台北大安店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（台北吉林店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（台北西門店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（淡水老街店）
燒肉眾-精緻炭火燒肉（新莊中正店）
蘭亭 鍋物割烹
蘭亭燒肉 和牛極緻料理
鐵火肥牛火鍋
響燒肉 冷藏牛肉燒烤專門店
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