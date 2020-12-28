頂級國產黑豬入菜 長榮桂冠用台糖森悅豬
萊豬風波讓國人關心豬肉的食品安全，台中市長榮桂冠酒店為此與台糖公司合作，聯手推廣頂級國產黑豬「台糖森悦豬」並由長榮桂冠酒店推出10道中西式台糖森悅豬料理。
台糖畜殖事業部執行長吳昭宏在記者會上致詞說，台糖森悦豬不僅生活在好山好水的屏東大武山下，更食用有機狼尾草及橄欖，肉質甘甜，口感足可媲美日本鹿兒島黑豬。
長榮桂冠總經理許秉勳說，台糖森悅豬料理明年元旦起在長榮桂冠酒店的冠品鐵板燒和長園中餐廳限量登場，歡迎民眾預約品嚐。
長榮行政總主廚才悅表示，台糖森悅豬脂肪分布較其他豬種均勻且無腥臊味，因此特別將長榮25年經典菜餚升級為「森悅松子燻燉肉」,五花肉入口即化，除了品嚐原有風味還可搭配餅皮入，食而不膩。
以上海菜手法呈現的「森悅蟹黄芙蓉獅子頭」則是精選後腿肉，以9比1完美比例結合切塊的肥油丁，再淋上鮮香的蟹黃湯汁襯托森悦豬軟嫩的肉質與香氣，西式手法製作的「芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬」特選森悅豬的松坂肉，以燒烤方式淋上蛋黃醬炙燒，再搭配蝦卵，讓海陸滋味同時於口中迸裂。
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