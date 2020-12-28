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屏東泰武咖啡面臨咖啡果小蠹蟲害 減產5成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影

屏東縣咖啡種植面積350公頃，是全台之冠，其中泰武鄉種植面積逾100公頃，單一產區面積最大者，近年來，泰武鄉咖啡產區飽受咖啡果小蠹蟲害影響，本來在低海拔逐年往高海拔蔓延，泰武村長郭茂源說，明年咖啡產量恐只剩一成。除泰武鄉外，還擴散到鄰近瑪家鄉、三地門鄉，原鄉展開防治咖啡果小蠹大戰，專家說，清園、綜合防治，才是根本之道。

泰武鄉民代表呂美英無奈說，每年9月底到隔年2月是咖啡採收期，以往走進咖啡園，看到結實纍纍的咖啡果實，如今咖啡果實遭咖啡果小蠹入侵，農民無奈，忍痛剪枝清理，看了很心痛；仔細看著咖啡果實底部，有一個黑黑小點，就是咖啡果小蠹入侵，鑽入果實內取食產卵，蟲害從低海拔逐漸往高海拔延燒。

郭茂源憂心忡忡說，泰武咖啡從日治時期就有，泰武村110戶幾乎每戶種咖啡，咖啡是重要經濟作物，泰武咖啡面臨挑戰，年紀長農友體力不夠，年輕的又不願回鄉，近三年來面臨蟲害，年輕人信心減弱，咖啡人力面臨斷層。

64歲咖啡農雷正義感嘆，本來一年可以採收3噸鮮果，現在連100公斤都不到，他的咖啡在中高海拔，幾乎淪陷，「一半都染蟲」。

屏東縣原住民泰武咖啡生產合作社經理華偉傑說，合作社合作的農民有30戶，面積約30公頃，面對蟲害，採摘咖啡豆 時，會將染病跟沒染病的豆挑出。他說，咖啡果小蠹，一天可以生12次，一次5到8顆，有些農友半放棄，也有農友加強清園，綜合防治，等到明年1、2月產期結束，辦理大規模將染病的咖啡果實統一銷毀處理，他初估，明年泰武咖啡恐減產4到5成。

農業試驗所園藝系副研究員張淑芬說，咖啡果小蠹是只要果實存在，牠可以等到明年果實出來再鑽入果實，須全面防治，10個農戶中，只要有一個沒有做就會全面影響，要將咖啡果小蠹的數量降到最低，清園、田間管理最重要。咖啡果小蠹10多年前從台南出現，往南北擴散，近幾年泰武鄉，今年擴散到瑪家鄉、三地門鄉。

泰武鄉長邱登星說，沒有管理的野生咖啡園公所將雇工整理。咖啡病蟲害無法獲中央補助，現階段結合專家學者開班授課，強化防治，落實清園，剪枝田間管理，希望經過1、 2年陣痛期，盼根除果小蠹危害。

屏東縣泰武鄉咖啡飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉飽受咖啡果小蠹危害，以往這個時候，咖啡樹是結實累累，如今因為蟲害，都掉光了，農民忍痛修剪清枝，加強田間管理。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉飽受咖啡果小蠹危害，以往這個時候，咖啡樹是結實累累，如今因為蟲害，都掉光了，農民忍痛修剪清枝，加強田間管理。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉咖啡，飽受咖啡果小蠹蟲害，咖啡果小蠹蟲體細小，鑽食進入果實後，將果實肉吃光、產卵，果實底部出現黑黑小洞，遭果小蠹入侵。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉飽受咖啡果小蠹危害，以往這個時候，咖啡樹是結實累累，如今因為蟲害，都掉光了，農民忍痛修剪清枝，加強田間管理。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉飽受咖啡果小蠹危害，以往這個時候，咖啡樹是結實累累，如今因為蟲害，都掉光了，農民忍痛修剪清枝，加強田間管理。記者劉星君／攝影
咖啡果小蠹生物防治，掛上誘捕器，搭配田間管理防治，但由於去年果小蠹危害後，有些農民呈現半放棄狀態。記者劉星君／攝影
咖啡果小蠹生物防治，掛上誘捕器，搭配田間管理防治，但由於去年果小蠹危害後，有些農民呈現半放棄狀態。記者劉星君／攝影
屏東縣泰武鄉飽受咖啡果小蠹危害，以往這個時候，咖啡樹是結實累累，如今因為蟲害，都掉光了，農民忍痛修剪清枝，加強田間管理。記者劉星君／攝影
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咖啡 屏東縣 農民

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