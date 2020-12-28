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兩廳院修改規定惹議 藝文場館只能「純藝文展演」？

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
大英博物館最具代表性的大中庭(Great court)接受贊助企業或贊助商包場舉辦派對。記者陳宛茜／攝影
大英博物館最具代表性的大中庭(Great court)接受贊助企業或贊助商包場舉辦派對。記者陳宛茜／攝影

兩廳院日前修改規定，讓非藝文團體亦可承租國家音樂廳、國家戲劇院等場地，引來網友質疑兩廳院「商業化」、「有錢就能租」。三年前台中歌劇院租借企業辦直銷活動，也曾招致「出賣靈魂」的批評。然而在歐美，「國家級藝文殿堂」如大英博物館、倫敦國家劇院、法國皇家歌劇院，早在官方網頁公開招攬企業或私人承租舉辦產品發表會、派對或婚宴。進入疫情時代和網路世代，實體藝文場館的多元使用勢在必行，已是不可擋的趨勢。

兩廳院是國表藝三場館中最晚解禁者，包括高雄衛武營、台中歌劇院，成立之初早已無「僅藝文團體可承租」的規定。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院屬行政法人，一半經費需靠自籌；外租非藝文團體的時間，絕對是表演團隊不會使用的時段，等於是「閒置空間再利用」。

國外採類似行政法人制的藝文場館，包括博物館、劇院和古蹟，早已開放「非藝文團體」辦活動，去年鋼琴家郎朗舉行的世紀婚禮，地點就在名列世界五大宮殿的法國凡爾賽宮。以大英博物館為例，不但其標誌性建築—大中庭(Great court)接受贊助企業包場辦派對、發表會，甚至連展室都可以出租辦派對，館方還打出為賓客量身訂製「具大英博物館特色」伴手禮的貼心服務，充分展現「文化就是好生意」。面對疫情威脅，不少劇院、美術館不堪經濟壓力，紛紛將展演空間轉型為小型聚會空間，提供民眾在疫情期間舉辦安全的私人聚會。

劉怡汝認為，21世紀是否還要像上個世紀，把藝文場館當成只能展演藝文的「藝文殿堂」值得討論。她曾去倫敦參訪一個平常供芭蕾舞團演出的劇院，發現劇院將舞團休息的周一時間拿來辦演唱會，吸引了許多年輕人進劇院。「愈讓藝術進入日常，愈能讓民眾連結藝術、親近藝術」，她認為，「把國家劇院當聖殿」的觀念，只會讓一般大眾覺得表演藝術高不可攀、和藝術保持距離。尤其進入疫情時代和網路世代，許多藝文展演改採線上形式，實體藝文場館的轉型與多元運用勢在必行、必需討論與嘗試。

今年奪下「台灣最多人次參觀博物館」寶座的台南市立美術館，和兩廳院同屬行政法人，開館以來舉辦特斯拉電動車產品發表會、林志玲婚宴、奧地利啤酒節、台南品牌時尚秀等「非藝文」活動，累積人氣也引來批評。南美館館長潘襎曾於法國留學多年，指出歐洲藝文場館開放「非藝文團體」使用司空見慣，台灣觀眾卻習慣「用傳統價值批判公部門」。他認為，美術館應該是「過去與當下、未來價值的創造與連結」，不該死守傳統價值。

面對新時代的新觀眾，台灣藝文場館開始提供展演之外的服務。南美館近日成立美術科學研究中心，可接受外界私人委託修復藝術品；國立台灣美術館上週宣布要跟台中各級學校合作成為「無牆美術館」，邀學生到國美館舉行音樂、舞蹈等表演。兩廳院則舉辦「廳院青—好哲凳」系列講座，除了邀青年學子來實驗劇場聽藝術哲學講座，也將前進高中校園，邀請青年學子共同以哲學思辨聊藝術。

南美館成立的美術科學研究中心，號稱是「藝術品專屬醫院及健檢中心」，歡迎藏家送修藏品，也是台灣首個公開提供修復服務的美術館、並透過闖關遊戲讓學童認識修復技術。南美館館長潘襎表示，現代美術館的功能不該只限於展示藝術品，美科中心的正式成立，代表南美館在研究、典藏、展示、教育之外，「更全面地實踐美術館是儲存人類創造力最理想的場所。」他認為，美術館必須透過多元服務展現多元價值、打破與民眾的距離，「只有多元價值才能讓美術館走向全民化」。

國美館上周舉辦「與學校藝文表演策略聯盟研商交流會議」，邀請台中在地15所各級學校代表前來國美館場勘，研討如何將學生的表演創造力導入美術館的靜態空間。國美館館長梁永斐表示，從國高中到大學，許多表演社團和科系的學生缺乏表演空間。國美館各項展覽的開幕或或耶誕、新年活動，都可以邀請學生來此駐館表演，甚至為展覽量身打造主題舞蹈或音樂。他指出，新世代欣賞藝文的方式和上一代截然不同，藝文場館必須懂得「多元跨界」，才能擁有與培養新時代的觀眾。

大英博物館在官網網頁中宣傳大中庭(Great court)可接受贊助企業或贊助商包場舉辦派對。還列出可容納的賓客數量。圖片取自大英博物館官網
大英博物館在官網網頁中宣傳大中庭(Great court)可接受贊助企業或贊助商包場舉辦派對。還列出可容納的賓客數量。圖片取自大英博物館官網
國美館偕同各校代表至館內場勘適合學子的表演空間。圖／國美館提供
國美館偕同各校代表至館內場勘適合學子的表演空間。圖／國美館提供
南美館新成立的美術科學研究中心，可接受外界公私單位的委託進行藝術作品修復。圖／南美館提供
南美館新成立的美術科學研究中心，可接受外界公私單位的委託進行藝術作品修復。圖／南美館提供

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