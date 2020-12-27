2020年「40間熄燈名餐廳」總盤點！半世紀老店只能成回憶

對於餐飲業來說，即將邁入尾聲的2020年，因新冠肺炎（COVID-19）因素遭受嚴重打擊，直接或間接造成多間老店、名店熄燈或暫停營業。包括締造全台超市火鍋風潮的「祥富水產」，或是老字號的祥福餐廳、老上海菜館等名店均受到影響。聯合報特於今年起永久停業或是暫停營業的餐飲名單中，特彙整40間引起民眾熱烈討論的代表性名店，其中有部份業者已經永久歇業，也有業者獲得顧客支持、挺過疫情，重新再出發。

【祥富水產】（現況：停業）

被視為全台超市火鍋元祖的「祥富水產」，全盛期在全台從南至北均有分店。以開放式冰櫃提供多種食材，民眾自行拿取後即可結帳、烹煮，吸引許多顧客上門用餐。但在今年4月時，祥富水產因受到新冠肺炎影響、不堪長期虧損，因此宣告停業，旗下子品牌也同步結束營業。

【高記】（現況：停業中）

創業於1949年的「高記（永康店）」，今年8月時因違規使用2、3樓的住宅用地，除了被北市都發局多次罰款之外，也遭勒令斷水斷電，讓位於永康商圈的高記創始店劃下句點，目前仍待重新開始。

【銀翼餐廳】（現況：營業中）

同樣位於永康商圈，已有約70年歷史的「銀翼餐廳」，今年8月底時同樣因違規使用店舖而遭罰款。經短暫的暫停營業並且重新改善後，現已恢復營業。

【天廚菜館】（現況：營業中）

擁有近50年歷史的「天廚菜館」，位於台北中山商圈，因疫情造成業績下滑9成，故在今年4月初宣佈將暫停營業2個月。結果消息一出，獲得大批老顧客的登門支持，因此短短幾天就打消停業消息，至今仍持續營業中。

【麻布茶房】（現況：停業）

相較於天廚菜館的峰迴路轉，麻布茶房可謂一波三折。登台已經有20年的麻布茶房，今年4月因日方代理合約到期，因此宣佈於5月停業。事隔3天後，又再宣佈重啟協議，繼續營業。只是才復活半年，就又於10月宣佈停業。

【祥福餐廳】（現況：營業中）

創立有20餘年的江浙餐廳「祥福餐廳」，鄰近小巨蛋，提供鎮江肴蹄、豆眼雞絲等招牌料理。但在3月時，祥福餐廳宣告因疫情因素暫停營業，而經過3個多月休息之後，再度於6月底重新營業。

【青葉台菜】（現況：12月30日重新開幕）

創立自1964年的青葉台菜餐廳，號稱是全台首間專賣台菜的餐廳，包括香煎豬肝、菜圃蛋都是店內的人氣料理。9月底時，，青葉宣告自10月25日起暫停營業，引起許多常客不捨。經歷過2個月的等候，青葉再於12月30日重新開幕。

【天丼てんや】（現況：停業）

自2018年登台的天丼てんや，乃是日本知名的天婦羅丼飯連鎖店，是許多赴日旅客喜愛的庶民美食，提供てんや天丼、特選海鮮天丼、親子天丼等餐點。但受疫情影響，天丼てんや自10月底開始陸續撤櫃，正式退出台灣市場。

【大三元】（現況：營業中）

擁有米其林一星肯定的「大三元酒樓」，至今已有50年歷史。在此次疫情之下，大三元於4月初至5月底期間曾暫停營業2個月，藉機進行重新裝潢。

【老上海菜館】（現況：停業）

自民國70年代創業至今的「老上海菜館」，前身為「欣園小館」，主廚「寶哥」是第一代台籍江浙菜師傅，許多政商名流皆為座上嘉賓，雞火干絲、老少蛋都是招牌菜色，但是疫情期間，生意直落7成，因此自4月20日宣告熄燈。

【KiKi復興旗艦店】（現況：停業中）

由藍心湄所開設的「KiKi餐廳」，自1991年於延吉街起家，其中成立於2001年的復興旗艦店，乃是品牌中最大的門市，但在6月16日起暫停營業至今。另外延吉店也因內部整修，將於1月4日至6月30日期間暫停營業。

【十二粵】（現況：停業）

位於台北101內的十二粵，乃是澳門最大的餐飲集團「佳景集團」在台所設立的高檔粵菜餐廳，由多位香港資深名廚坐鎮，提供十二粵蝦餃皇、原隻鮑魚燒賣等港式點心、燒味，還曾推出一系列「順德料理」。但在疫情影響之下，已於3月結束營業。

【DANCING CRAB蟹舞手抓海鮮餐廳】（現況：停業）

源自新加坡，在日本發揚光大的蟹舞，最大的特色就是海鮮、沙拉、義大利麵都是直接用手抓取食用，同時固定時段還會有精彩的舞蹈表演，打造出華麗的用餐體驗。但在2019年1月進駐微風南山後，蟹舞已於11月底結束營業。

【渝香園】（現況：停業）

已經有37年歷史的渝香園，是高雄頗具知名度的台、川菜餐廳。儘管過去挺過SARS、高雄氣爆，但是在今年3月也因新冠肺炎因素，正式劃下句點。

【蓮池閣】（現況：停業）

同樣位於高雄的「蓮池閣」，提供多元化的素食料理，是許多茹素者的愛店。但在疫情期間，生意大不如從前，加上租約因素，因此在4月中旬熄燈，結束25年的餐飲時光。

【全家福海鮮餐廳（文化店）】（現況：營業中）

在地經營27年的全家福海鮮餐廳，曾經陪伴許多基隆人的人生大小事，但4月疫情猛烈時，一度傳出將暫停營業，引發不少民眾不捨。所幸在顧客支持之下，目前仍順利營運中。

【士達衛咖啡】（現況：停業）

南台灣連鎖餐飲「金鑛咖啡」經由富士康廣告集團接手之後，更改名為士達衛咖啡，在高雄、台中、台南等地均有據點，但才1年的時間，就於12月無預警宣告全面停業。

【布列德麵包】（現況：停業）

隸屬於頂新集團旗下的布列德麵包，販售有吐司、歐法麵包等多種選擇，但因疫情因素與營運調整，因此在今年6月30日全面停止9間實體門市營業。

【香蕉新樂園】（現況：營業中）

台中知名的主題餐廳「香蕉新樂園」，店內以台灣50、60年代的環境為造景，具有濃厚的復古氛圍。今年5月時，香蕉新樂園宣告結束營業，但在新經營團隊接手經營之下，又再於6月底重新亮相。

【ICE MONSTER（永康店）】（現況：12月底結束營業）

前身為永康商圈「永康街冰館」的ICE MONSTER，乃是台灣代表性的外交名店，也打開芒果冰的市場。但在疫情衝擊永康街人潮的情況下，將於12月底暫停永康店並尋求轉型，松高店和西門店則是繼續營運。

【海真私房菜（復興店）】（現況：12月底結束營業）

海真私房菜在台北有民生、復興兩間門市，提供多款眷村料理，也是台北老字號的餐廳之一。過去又以周潤發上門包場用餐，大大打響知名度。但因租約到期因素，復興店將於12月底熄燈。

【Jamies Italian】（現況：停業）

由英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐飲集團，在2019年宣告破產。位於台灣的「Jamies Italian」義大利餐廳，受到疫情波及，也於今年2月底與香港店同步結束營業。

【Honey Pig】（現況：停業）

源自美國、2015年登台的Honey Pig，鄰近台北1010，乃是首間24小時經營的韓式烤肉店，當初也曾需排隊1～2小時才能吃得到。但在5年的經營時光後，已於11月底結束營業。

【頂上魚翅】（現況：停業）

成立於1987年的頂上魚翅，曾經見證過台灣錢淹腳目的輝煌時光，許多政商名流、黑白兩道皆是往來常客，也名列台北3大魚翅餐廳之一。但在今年3月時，也正式走入歷史。

【世貿聯誼社中餐廳】（現況：停業）

已經有30年歷史的世貿聯誼社中餐廳，深植高端餐飲市場，近年除了退出婚宴市場、取消會員制之外，也曾在3月因疫情暫停營業2個月，但又在4月調整計畫，正式退出餐飲市場。

【邢記鼎邊趖】（現況：停業中）

已經在基隆廟口傳承三代的邢記鼎邊趖，陪伴在地人70個年頭。但因第三代老闆的身體因素，因此自12月起熄燈，估計半年後再重新出發。

【林家原汁豬腳】（現況：計畫停業）

同樣位於基隆的林家原汁豬腳，經營已經36年，累積不少客源，在網路上亦有熱烈的討論杜，包括前台北市長郝龍斌也愛來吃豬腳。但老闆考量身體因素，因此已經預告將吹起熄燈號。

【拉拉熊茶屋（中山店）】（現況：停業）

在2017年7月開幕的「拉拉熊茶屋」台北店，是台灣首間官方授權的拉拉熊茶屋，整間店帶有濃濃的和風茶屋風情與拉拉熊元素。但因租約到期，因此於4月底已經結束營業，目前仍有拉拉熊咖啡廳、台南拉拉熊茶屋持續提供服務。

【Eggs ’n Things」鬆餅店】（現況：停業）

來自夏威夷，在日本擁有極高人氣的「Eggs ’n Things」鬆餅店，自2018年首度登台，主打高達15公分的「鮮奶油火山鬆餅」。但因結束台灣代理業務，因此已於5月底停業。

【天秤座民歌西餐廳】（現況：停業）

成立於1991年的「天秤座民歌西餐廳」，最初自板橋北門街上起家，提供西式餐點之餘，還有民歌駐唱表演，過去「蕭敬騰」也曾在天秤座駐唱2年。因租約到期因素，5月底已經結束營業。

【通堂拉麵．居酒屋】（現況：停業）

來自日本沖繩的通堂拉麵，乃是當地的人氣名店。但在2019年登台2年之餘，通堂拉麵接連關閉台的2間門市。後又於同年11月於台北東區開設「通堂拉麵．居酒屋」。但短短8個月後，又於8月底停止營業。

【實習生】（現況：停業）

由魏宏丞、傅昭蓉兩位主廚共同經營的實習生，乃是位於台北東區的時尚法國料理，自2018年開幕以來，擄獲不少賓客的支持。但在開幕約1.5年時，就決定於今年5月結束營業。

【嘉賓餐廳】（現況：停業）

已經有約40年歷史、以正統福州菜聞名的的馬祖代表性餐廳「嘉賓餐廳」，提供有繼光餅、淡菜、瓜白菜等料理。但因要開設7-11超商，因此已經於3月結束營業。

【大爺西餐】（現況：停業）

藏身天母地下室的大爺西餐，開業已經有33年的歷史，是許多老天母人的私房名單，但在今年7月時已經宣告停業。

【鄉香西餐廳】（現況：停業）

創業於1979年的鄉香西餐廳，同為天母老店之一，提供美式、墨西哥菜餚，其中又以炸雞最為招牌。但是因經營者的身體大不如前，因此已在4月底結束營業。

【四知堂】

已經有超過13年歲月，受到許多文人雅士所喜愛的中菜餐廳「四知堂」，本身建物出於台灣建築名師王大閎之手，並且提供多元的精緻料理，連坂本龍一都曾到店用餐。但因租約因素加上疫情衝擊，今年4月底結束營業。

【水車和食】（現況：停業中）

位於台中的水車和食，創業自1969年，以平價、大眾化的日式料理為主，極具人氣。但因疫情因素，自今年4月起暫停營業。

【心齋素食】（現況：營業中）

來自香港，被譽為「全港最佳素食」的時尚素食餐廳「心齋」，3月底曾一度因疫情暫停營業，但考量台灣疫情相對穩定，因此又於4月8日重新營業。

【Mr.J義法廚房（北醫店）】（現況：停業）

由周杰倫投資開設的Mr.J義法廚房，是以「不能說的祕密」為主題所打造而成，是許多海內外粉絲朝聖之地。但在今年5月底時已經拉下鐵門，結束13年的時光。

【豚骨一燈】（現況：停業）