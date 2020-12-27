季節限定 OFF DUTY聯名WAT烤蘋果派雞尾酒
2017年誕生於台灣的新銳設計師品牌OFF DUTY，與新式雞尾酒品牌WAT展開跨界合作，推出一款季節限定烤蘋果派雞尾酒（Apple Pie Cocktail）。
限量調酒由OFF DUTY與WAT冠軍調酒師JUN共同研發，這也是OFF DUTY和WAT首次跨界攜手合作，以芬芳馥郁的香料肉桂與香草香氣，搭配蘋果與威士忌譜出溫醇內餡口感，每瓶容量100毫升，在11.5％的酒精濃度下，展現香甜可人的頻果派滋味。
在酒標設計上，也極富巧思，以倒置的笑臉設計，希望飲者下班後可以暫時放下忙碌與壓力，好好享受下班後自在的微醺時光。
WAT源自英文中驚呼「WHAT！」的諧音，象徵打破調酒規則的新嘗試。WAT 以「Cocktails. Anywhere, Anytime.」為品牌核心概念，挑戰翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒，與在地調酒師、國外知名調酒師合作。WAT認為雞尾酒的多樣性，可以讓現代人依照不同的心情去選擇口味。目前WAT已推出五大系列調酒「水果味」、「香氣濃」、「氣泡爽」、「欠酒精」、「來找茶」，而「聯名款」系列，則強化品牌雞尾酒高品質的展現。
「OFF DUTY x WAT 聯名酒款」目前可至ARTIFACTS及WAT BAR等通路限量販售。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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