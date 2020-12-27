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百年酒廠換新裝 台灣限定百樂門酒廠禮盒上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台灣限定販售的「百樂門12年斯佩賽單一麥芽威士忌」，以小批次生產，並以原桶強度57.7%的高酒精濃度裝瓶。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣限定販售的「百樂門12年斯佩賽單一麥芽威士忌」，以小批次生產，並以原桶強度57.7%的高酒精濃度裝瓶。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭威士忌百年酒廠百樂門（Benromach），於今年稍早推出全新包裝，並委託專業烈酒代理商廷漢擔任台灣新任總代理，並推出限量版「百樂門12年斯佩賽單一麥芽威士忌」新春禮盒。

該禮盒使用台灣限定販售的「百樂門12年斯佩賽單一麥芽威士忌」，以小批次生產，並以原桶強度57.7%的高酒精濃度裝瓶，琥珀色的酒液，帶有豐富的香氣層次，醇厚的酒體不論純飲或加入冰塊佐餐都合適。

限量版的禮盒設計，以代表吉祥如意的大紅色為主色，呼應今年度更新包裝的發想靈感——百樂門酒廠創廠以來一路見證酒廠歷史的「紅色煙囪」。大氣的白色Logo，為整體設計帶來年輕活力。而禮盒正面燙金的酒廠外觀，則提升了整體精緻度並呼應酒液的色澤。

禮盒中除了百樂門12年斯佩賽單一麥芽蘇格蘭威士忌，並附上兩個精緻的酒杯，寬口圓潤的酒體上帶有白色的品牌Logo，意在「好酒與親友共享」，全台灣限量600組，預計於本月24日起在全台酒類專賣店中販售。

百樂門酒廠創立於1898年，百年來堅持以手工方式製作威士忌，該酒廠以「傳統的斯佩賽風格」加上「百樂門DNA ——淡淡的煙燻味」為風味主軸，所生產的酒款在國際比賽中獲獎無數，非常適合熱愛蘇格蘭斯佩賽產區單一麥芽威士忌的台灣市場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭威士忌百年酒廠百樂門位於斯佩賽區。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格蘭威士忌百年酒廠百樂門位於斯佩賽區。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂門12年斯佩賽單一麥芽威士忌」新春禮盒，全台灣限量600組。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂門12年斯佩賽單一麥芽威士忌」新春禮盒，全台灣限量600組。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 酒精

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