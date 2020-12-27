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內外同色西裝穿搭 帥氣老蕭告訴你什麼是天王氣場！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝。圖／BOSS提供
BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝。圖／BOSS提供

金曲歌王蕭敬騰，日前才推出充滿話題的全新單曲《薩哈星球》，緊接著近日又釋出另一首新歌《星期三》，滿足廣大粉絲對新專輯的渴望。向來有「時尚老蕭」之稱的他，也開始了新一波的「曬衣秀」，無論是宣傳照或是IG上的生活照，都用超帥氣的同色調西裝穿搭展現強大氣場。

首先是在《星期三》單曲宣傳照中，老蕭身穿BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝配卡其襯衫，領帶則是咖啡色，巧妙用類似色調的外衣與內搭、配件堆疊層次美感，復古的整體配色和修身剪裁優雅俐落，搭配皮革短靴則是保留搖滾氣息。

接著昨日老蕭在個人IG上po出另一張工作照，分享夢到偶像麥可傑克森的夢境。照片中他身穿黑色西裝、黑色內搭，配上十字架項鍊和墨鏡、毛帽，同樣用整身同色系的搭配法展現神秘性格。仔細看西裝上還有蜜蜂印花，顯然是出自Gucci的設計，非常俏皮。

在《星期三》單曲宣傳照中，老蕭身穿BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝配卡其襯衫。圖／BOSS提供
在《星期三》單曲宣傳照中，老蕭身穿BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝配卡其襯衫。圖／BOSS提供
老蕭在IG上po出身穿Gucci黑色西裝、黑色內搭，配上十字架項鍊和墨鏡、毛帽的照片，同樣用整身同色系的搭配法展現神秘性格。圖／摘自IG
老蕭在IG上po出身穿Gucci黑色西裝、黑色內搭，配上十字架項鍊和墨鏡、毛帽的照片，同樣用整身同色系的搭配法展現神秘性格。圖／摘自IG
古的整體配色和修身剪裁優雅俐落，搭配皮革短靴則是保留搖滾氣息。圖／BOSS提供
古的整體配色和修身剪裁優雅俐落，搭配皮革短靴則是保留搖滾氣息。圖／BOSS提供
老蕭在IG上po出身穿Gucci黑色西裝、黑色內搭，配上十字架項鍊和墨鏡、毛帽的照片，同樣用整身同色系的搭配法展現神秘性格。圖／摘自IG
老蕭在IG上po出身穿Gucci黑色西裝、黑色內搭，配上十字架項鍊和墨鏡、毛帽的照片，同樣用整身同色系的搭配法展現神秘性格。圖／摘自IG

西裝 夢境

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