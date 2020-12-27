內外同色西裝穿搭 帥氣老蕭告訴你什麼是天王氣場！

金曲歌王蕭敬騰，日前才推出充滿話題的全新單曲《薩哈星球》，緊接著近日又釋出另一首新歌《星期三》，滿足廣大粉絲對新專輯的渴望。向來有「時尚老蕭」之稱的他，也開始了新一波的「曬衣秀」，無論是宣傳照或是IG上的生活照，都用超帥氣的同色調西裝穿搭展現強大氣場。

首先是在《星期三》單曲宣傳照中，老蕭身穿BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝配卡其襯衫，領帶則是咖啡色，巧妙用類似色調的外衣與內搭、配件堆疊層次美感，復古的整體配色和修身剪裁優雅俐落，搭配皮革短靴則是保留搖滾氣息。