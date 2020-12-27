聽新聞
test
0:00 / 0:00
內外同色西裝穿搭 帥氣老蕭告訴你什麼是天王氣場！
金曲歌王蕭敬騰，日前才推出充滿話題的全新單曲《薩哈星球》，緊接著近日又釋出另一首新歌《星期三》，滿足廣大粉絲對新專輯的渴望。向來有「時尚老蕭」之稱的他，也開始了新一波的「曬衣秀」，無論是宣傳照或是IG上的生活照，都用超帥氣的同色調西裝穿搭展現強大氣場。
首先是在《星期三》單曲宣傳照中，老蕭身穿BOSS秋冬系列銅橘色雙排扣西裝配卡其襯衫，領帶則是咖啡色，巧妙用類似色調的外衣與內搭、配件堆疊層次美感，復古的整體配色和修身剪裁優雅俐落，搭配皮革短靴則是保留搖滾氣息。
接著昨日老蕭在個人IG上po出另一張工作照，分享夢到偶像麥可傑克森的夢境。照片中他身穿黑色西裝、黑色內搭，配上十字架項鍊和墨鏡、毛帽，同樣用整身同色系的搭配法展現神秘性格。仔細看西裝上還有蜜蜂印花，顯然是出自Gucci的設計，非常俏皮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言