哆啦A夢、龍貓都來了！Gucci、Loewe把經典卡通變時尚

日本動漫魅力強大，影響力遍及全球，許多角色更是伴隨著好幾個世代的人們一起長大，像是《哆啦A夢》、吉卜力工作室的許多作品等等。而近日這些題材也成了時尚品牌Gucci和Loewe的設計靈感，推出一系列充滿童年色彩的新作品，包含服裝、包款、配件等，除了讓人找回兒時美好回憶，也巧妙讓這些卡通人物變得更有時尚潮流感。

Gucci在今年七月發表了Epilogue終曲系列服飾，找來品牌旗下員工擔任模特兒展示新品，蔚為話題。當時引起網友關注的，除了唐老鴨印花單品之外，還有一款與「哆啦A夢」聯名的手提包。就在近日，Gucci官網正式釋出了Doraemon X Gucci系列，主打經典GG Supreme搭配哆啦A夢俏皮的姿態，品項網羅毛衣、包款、球鞋、泳衣等，選擇超豐富。