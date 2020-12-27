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3款「隱藏吃法」！藏壽司插旗中山 加送鬼滅文件夾

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
藉由果酸，增添「茶碗蒸＋柚子醋」層次滋味。圖／藏壽司提供
藉由果酸，增添「茶碗蒸＋柚子醋」層次滋味。圖／藏壽司提供

來自日本的「藏壽司」，將於台北中山商圈開設中山南西店，並在1月5日正式開幕、1月1日起試營運。除了提供試營運期間用餐9折的優惠之外，店內也會獨家加碼推出「嘴平伊之助」文件夾，讓喜愛鬼滅之刃的粉絲可以蒐集回家。

藏壽司中山南西店位於捷運中山站5號出口，乃是藏壽司在台第33間門市，也是首間設於捷運共構大樓的店面，共計設有202席座位。中山南西店將於1月5日正式開幕，並於1月1日起開始試營運、12月29日開放預約。為慶祝新店開幕，1月1日至1月11日期間，參加臉書活動，即可享用餐9折的優惠。

藏壽司以「扭蛋抽獎」擄獲許多大小朋友的心，今年也特別與鬼滅之刃聯名推出一系列活動。為慶祝新店開幕，1月1日起，於全台門市消費滿1,000元，並參與粉絲團活動，即可兌換日本限定的「藏壽司×鬼滅之刃」文件夾，共計有炭治郎、善逸、禰豆子、炎柱等4款造型陸續登場。其中中山南西店更於1月14日起，獨家加推出「嘴平伊之助」的款式，適合粉絲收藏。

除了不定期推出的限定料理外，藏壽司本次也公開3款「隱藏版吃法」。包括「北海道牛奶霜淇淋＋特選粉末綠茶」，將店內供應的北海道霜淇淋，灑上沖泡綠茶用的茶粉，增添微苦的大人滋味。「茶碗蒸＋柚子醋」則是在茶碗蒸中加入少許柚子醋，藉由微微果酸與高湯的清甜，交織出多層次的滋味，至於「炸蝦天婦羅手卷＋芥末（醬油膏）」，將手卷打開後加入芥末或是一點醬油膏食用，藉由醬料襯托出蝦子的鮮甜，讓民眾用餐時更添變化。

藏壽司中山南西店將於1 月5日正式開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司中山南西店將於1 月5日正式開幕。圖／藏壽司提供
「北海道牛奶霜淇淋＋特選粉末綠茶」，為霜淇淋增添微苦的大人滋味。圖／藏壽司提供
「北海道牛奶霜淇淋＋特選粉末綠茶」，為霜淇淋增添微苦的大人滋味。圖／藏壽司提供

壽司 鬼滅之刃 捷運

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