PLAY LINE FRIENDS進駐高雄 還有爆萌限量150公分熊大
繼首間PLAY LINE FRIENDS進駐台中後，全台第二間以「PLAY」為主題設計的LINE FRIENDS STORE將於12/30在高雄大魯閣草衙道一樓野獸國開幕，採店中店形式店裝以明亮黃色系塗鴉風格設計，還有170公分高的巨版莎莉在門口迎接，另有BROWN & FRIENDS與宇宙明星BT21塗鴉牆與獨家PUPPY BROWN狗屋等打卡亮點。
PLAY LINE FRIENDS高雄店推出一系列LINE FRIENDS獨家首賣商品，今年夏天最夯的FRUITY系列回歸，除了人氣款絨毛玩偶、束口袋外，高雄店更獨家推出系列新品托特包與鑰匙扣。全新BROWN & FRIENDS手機氣囊支架高雄獨家上市，熊大、兔兔、莎莉與熊美四大角色分別推出大頭款以及可愛坐姿款。另有150公分坐姿熊大在高雄店首賣限量10隻，寒冷的冬天最適合在家躺在呆萌熊大的懷中。
BROWN & FRIENDS毛球鑰匙圈也在高雄店搶先發售，熊大、兔兔和莎莉躺在雲朵上發懶，搭配繽紛毛球可愛度再提升。全新PUPPY BROWN系列，熊大化身可愛狗狗，萌度再加倍，除了推出絨毛玩偶外，也有絨毛鑰匙圈、全新大臉束口袋等周邊。BROWN & FRIENDS經典毛絨系列也一口氣推出多款新品，除了冬天必備的熊大、莎莉造型毯，新品還有BROWN & FRIENDS斜背包、手拿鏡、鑰匙扣等。PLAY LINE FRIENDS高雄店也獨家限量佳節福袋，一口氣將背包吊飾、絨毛萬用包、刺繡貼紙、棒球帽帶回家。
12/30至1/10 PLAY LINE FRIENDS推出開幕滿額活動，全區商品消費滿500元送BT21中性筆或BROWN & FRIENDS文件夾一個；消費滿1,000元送BT21小方巾或BROWN & FRIENDS系列磁鐵一個；全區消費任兩件即可抽「40CM兔兔坐姿玩偶」。
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