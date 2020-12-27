一起出好菜讓你天天都幸福！10大《型男大主廚》神級名廚來了

型男大主廚你最愛的是哪一位呢？

三立美食節目《型男大主廚》明年就即將邁入15年，許多觀眾從單身租屋族變成媽媽，有著節目了陪伴也讓很多觀眾廚藝進步許多。經歷過主持人與主廚們的世代交替，還記得你們當初是因為誰開始看這個節目的嗎？

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了《型男大主廚》歷代被網友熱議主廚，一起來看看吧！









10 王輔立

拿手專長：西式料理和甜點

畢業於高雄餐旅學院西餐廚藝科的王輔立，除了在君品酒店擔任行政主廚外，亦在2015年加入型男大主廚班底。

而從前的他其實是一個非常叛逆的人，常常翹家到早上才回家。不過自從高中轉校到開平餐飲學校後，找到讓自己有熱情的事——當西餐廚師，有了目標後更讓他不斷增值自己，成為一個厲害的廚師。

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9 陳昆煌

拿手專長：中式、台式料理、蔬食料理

除了被稱為文青主廚，陳昆煌還曾被說像韓星玄彬，他為現任新天地餐飲集團－中廚副主廚、素食主廚，而他不僅經常會出現在型男大主廚外並在網路節目料理123「J樣吃最蔬服」單元擔任主廚。

他最擅長就是把蔬菜變好吃～現代非常多人不喜歡吃蔬菜，但蔬菜具有許多營養價值，因此吸引許多婆婆媽媽準時收看節目呢～

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8 阿明師

拿手專長：泰式料理

阿明師（李明芢）來自泰國，他曾經因為太想念家鄉料理而在金山開了一家泰式餐廳——PATTAYA。自12歲開始他就在曼谷的餐館當學徒半工半讀，讓他在不到20歲就已經擔任二廚的職位。

而2019年後他更於台北喜來登大飯店泰式餐廳「SUKOTHAI」擔任行政主廚，讓不少人都慕名而來嚐鮮。

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7 孫榮

拿手專長：日本料理、創意西式料理、韓式料理與泰式料理等

來自韓國的孫榮，自小就在韓式餐廳家庭下長大，受到環境的薰陶，他對於料理就有非常濃厚的興趣。他畢業於澳洲藍帶國際餐飲管理碩士，20歲之後不但去過各國的飯店擔任主廚，懂得韓、英、日語及中文四種語言的他更會做出多國料理，讓不少粉絲都忍不住想叫他一聲「Kai歐爸」呢！

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6 張秋永

拿手專長：西式料理

張秋永自小熱愛籃球，夢想當一位籃球員，因此希望能進高中校隊，而選了有籃球校隊的餐飲學校，但卻在去飯店實習的過程中改變了他的一生，不僅讓他對料理產生了興趣，更使他放下籃球，戴起廚師帽。

畢業後他曾到馥蘭朵烏來渡假酒店、W Hotel、君悅等知名飯店服務，憑著他對美食的熱情，讓許多吃過的客人都能感受到充滿溫度的食物。

5 郭主義

拿手專長：川菜料理

郭主義主廚有著古錐師的稱號，在節目上總是笑果滿滿，擁有許多忠實粉絲。而他除了廚藝了得，今年年初更推出了個人單曲「總鋪師」，連YouTube上都有粉絲紛紛留言支持：「 古錐師不只人帥唱歌又好聽，廚藝又好吃。 」

而他離開節目後更自己創業，在板橋開了一家「春野新派川菜館」，許多網友都專程前往朝聖。

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4 邱寶郎

拿手專長：客家料理

許多優秀的廚師都是本科系出身，而邱寶郎當初在學校學的其實是汽車維修，大家是不是覺得意想不到呢？所以他可說是在職場上從0學起。

而在客家家庭長大的他，不怕吃苦，從一開始的君悅飯店學徒到六福客棧的行政主廚，一步一腳印，後來更自己成立餐飲經營管理創作顧問公司，可說是非常值得學習。

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3 吳秉承

拿手專長：中式、台式料理

大家除了會常常看到吳秉承主廚代言許多家電以外，他最有名的就是電鍋料理，不少小資租屋族都會鎖定他的YouTube料理頻道，讓他每次上傳影片都有很高的點閱率。

而今年他更擔任全家便利商店的年菜技術指導，像是「開運蔥燒肋排」，肉質跟醬汁一點都不馬虎，大家還不訂起來吃爆！

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2 阿基師

拿手專長：中式、粵菜、台灣料理

已經擔任福容大飯店行政總主廚的阿基師幾乎已經成為料理食譜的代名詞，許多人在學料理的時候都會購買阿基師的書「偷師」。

阿基師自「型男大主廚」2006開始至今就在電視機前陪伴著大家，不管節目經歷了主持人歷代的交替，阿基師一直都在。但在本月23日，阿基師宣布離開節目。有許多粉絲都覺得突然，不過也祝福大學長放假愉快～希望期待日後有機會再看到阿基師的廚藝！

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1 詹姆士

拿手專長：日式、法式、義式創意料理

相信大家都有在各大電視節目中看過詹姆士的主持，除了在《型男大主廚》已經主持14年外，也曾主持《愛玩客》、《食尚玩家》等美食節目，而今年還客串夯據《我的婆婆怎麼那麼可愛》。

除了親自經營快50萬訂閱的YouTube料理頻道外，2018年詹姆士更與丘秀珠等人成立「詹醬有限公司」推出「詹醬」和「詹麵」，獲得網路上很高的評價。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月26日至2020年12月24日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『歷代型男大主廚』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



