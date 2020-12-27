紐西蘭籍機師事件 管理學者提醒小心陷入這種陷阱

長榮航空紐西蘭籍機師感染新冠肺炎又違反防疫規定，造成3人染疫，台灣本土253天零確診紀錄也因此破功。大學管理學者也從管理學層面提出看法，認為這是典型的「機長症候群」(Captainitis)也就是在職場與人際互動中，充滿了「服從權威」(Obedience to Authority)的現象，這卻可能因這樣的現象而造成錯誤發生，而不能及時扭轉。

大學助理教授洪堯棟指出，學者們探討航空公司墜機的原因，發現往往跟「文化因素」有關，也就是重視尊卑地位關係的機長與副機長，在發生重大的危機時，機長作出錯誤判斷時，副機長受制於權威關係，沒能以明確堅定的語言說出自己的建議，呼籲機長修正錯誤。日本福島核污染事件調查委員會主席東京大學黑川清教授在報告摘要中表示，根本原因在於日本根深蒂固的文化，「我們反射性的服從、不願意質疑當權者與權威」。

他說，社會上有許多服從權威的案例，例如法官、醫師因地位崇高，許多人不敢質疑他們的意見，也有歹徒利用這種心理進行詐騙，像是有人假冒警察或是檢察官詐騙等。

洪堯棟說，企業要避免陷入服從權威這樣的陷阱，就要鼓勵創新的企業文化，例如在企業裡勇敢發言，而不是因官大學問大，只以老闆的意見為意見，造成錯誤的判斷和後果。

企業要鼓勵員工勇於發言、提出意見，也應創造有利的環境、塑造創新的企業文化，例如鼓勵員勇於發言之外，也該製定出規則，保障員工的權益，讓員工不因發言而受到懲罰。而員工要保障自己權益，也可進行相關的書面紀錄，像是副機師若已提醒機師應戴口罩，機師卻不聽，副機師可以就相關事項記錄，以利事後查證，保護自己。