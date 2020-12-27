影／紫南宮「搖錢牛」錢母曝光 元旦首發規則有變
南投縣竹山鎮紫南宮今發表「搖錢牛」錢母，首批將在元旦發送，而牛年將健壯公牛搭配搖錢樹、滿地金銀財寶，象徵「金牛搖出滿地財」，精裝版套幣底座則以葫蘆陶瓷為設計，更加精緻，金、銀色錢母的收納錦囊則改成綠色及褐色。
但受疫情影響，紫南宮考量防疫今也宣布調整錢母發送方式，明年元旦當天僅發送銀色錢母，上午11時前排隊即可獲得1枚，過去在元旦發放套幣、項鍊等特別活動全取消，將於臉書粉絲頁公告或元旦假期期間不定期發放，避免提前排隊。
紫南宮主委莊秋安說，明年適逢農曆辛丑牛年，錢母設計上，正面仍為土地公聖像，背面刻有一隻健壯公牛臥在搖錢樹下，伏在結滿金銀財寶上，因此幣上吉祥話為「金牛搖出滿地財」，象徵帶給信眾福祿吉祥、健康長壽，金銀財寶滿地來。
而錢母循往年例分成金、銀兩色，收納錦囊顏色從「鼠年紅、藍色」改成「牛年綠、褐色」，精裝版套幣底座則特別以葫蘆陶瓷為設計，取其諧音「福祿」又多籽，鑲上金牛錢母後，象徵「福祿壽」招財、人丁興旺，且驅災辟邪、祈求幸福。
只不過，紫南宮發送錢母方式受疫情影響也產生大變動，莊表示，考量防疫及天氣寒冷，不開放從今年12月31日提前一日排隊領取錢母，且不分早晚都僅發放銀色錢母，凡110年1月1日上午11時前排入隊伍就能獲得牛年銀色錢母1枚。
莊秋安說，過去元旦發錢母會加碼發放套幣組、金色錢母或琉璃項鍊等給排隊第一人，甚至前幾百名信眾，但這此考量防疫降低群聚，相關特別活動全取消，而精裝版套幣、金色錢母或項鍊等在元旦連假不定期發放，或可關注臉書粉絲專頁。
紫南宮也表示，元旦當天及連假期間都會加派志工強烈要求且勸導信眾戴口罩，並以人工或體溫監測裝置監控體溫狀況，縣府衛生局、社勞處等單位也都會派員到場稽查，呼籲大家依規定佩戴口罩，勸導不聽恐被裁罰3000至15000元罰鍰。
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