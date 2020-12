年度必收！蕭邦蒔繪腕表首次將中國「時辰」搬上表盤

瑞士高級製表品牌蕭邦(CHOPARD)多年來每逢新年,都會推出以當年生肖為主題的蒔繪工藝腕表,結合精彩人手微型工藝的表盤,以及傳承百年的細膩西方製表工藝。今年推出全新的L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表,是首款顯示中國傳統時間「時辰」的L.U.C時計。腕表上漆繪技術轉盤緩緩轉動,代表每個時辰的生肖動物按時依次出現,表盤更綴以代表「祿星」和功名利祿的象徵符號,寓意吉祥。這款饒富創意的全新複雜功能腕表全球限量發行88只,

L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表,表殼以符合道德倫理標準的18K玫瑰金製作,在承載幸運祝福、體現對中國生肖和時運的信仰,也關注全球人類的福祉。這也是品牌第一次在高級製表時計中以中國傳統計時系統「時辰」為時間顯示方式的表款。按照中國的時間稱謂與分法,晝夜被劃分為十二個「時辰」,每個時辰兩小時,分別以十二生肖順序表示。因此,一天從23點,即「子時」(鼠所代表的時段)開始,至「亥時」(豬所代表的時段)結束,中午則恰好在「午時」(馬所代表的時段)。

分別代表12時辰的生肖動物,會依次在表盤12時位置的大顯示窗中緩緩出現,猶如「走馬燈」。腕表表盤和時辰轉盤均以日本傳統的漆繪工藝「蒔繪」製作,延續歷年生肖表的傳統,此88只L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕錶錶盤均出自具有百年歷史的山田平安堂工坊,由漆藝大師小泉三教繪製,在堆疊的漆層之間灑入金箔,由內而外散發閃耀光芒。