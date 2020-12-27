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年度必收！蕭邦蒔繪腕表首次將中國「時辰」搬上表盤

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供

瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）多年來每逢新年，都會推出以當年生肖為主題的蒔繪工藝腕表，結合精彩人手微型工藝的表盤，以及傳承百年的細膩西方製表工藝。今年推出全新的L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，是首款顯示中國傳統時間「時辰」的L.U.C時計。腕表上漆繪技術轉盤緩緩轉動，代表每個時辰的生肖動物按時依次出現，表盤更綴以代表「祿星」和功名利祿的象徵符號，寓意吉祥。這款饒富創意的全新複雜功能腕表全球限量發行88只，

L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，表殼以符合道德倫理標準的18K玫瑰金製作，在承載幸運祝福、體現對中國生肖和時運的信仰，也關注全球人類的福祉。這也是品牌第一次在高級製表時計中以中國傳統計時系統「時辰」為時間顯示方式的表款。按照中國的時間稱謂與分法，晝夜被劃分為十二個「時辰」，每個時辰兩小時，分別以十二生肖順序表示。因此，一天從23點，即「子時」（鼠所代表的時段）開始，至「亥時」（豬所代表的時段）結束，中午則恰好在「午時」（馬所代表的時段）。

分別代表12時辰的生肖動物，會依次在表盤12時位置的大顯示窗中緩緩出現，猶如「走馬燈」。腕表表盤和時辰轉盤均以日本傳統的漆繪工藝「蒔繪」製作，延續歷年生肖表的傳統，此88只L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕錶錶盤均出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製，在堆疊的漆層之間灑入金箔，由內而外散發閃耀光芒。

表盤中央綴飾的金色浮雕，是代表「福祿壽」三仙中「祿星」的象徵符號。在中國傳統文化中，「福星」、「祿星」和「壽星」三位天神分別掌管幸福、財富和長壽，也體現了人生的圓滿美好。「祿星」也是名望與影響力的守護神。腕表所搭載的L.U.C 96.29-L型機芯，這是衍生自96機芯家族的專屬型號，配備每24小時旋轉一周的轉盤，微型自動盤與雙發條盒，提供65小時的動力儲存。

蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
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蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen蒔繪腕表，135萬元，限量發行88只。圖／蕭邦提供

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