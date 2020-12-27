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裘德洛絕美女兒、木村光熙 最美星二代聯手代言寶格麗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI 2021春夏配件系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021春夏配件系列。圖／寶格麗提供

1883 年創立於羅馬的義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）從珠寶起家。秉持製作奢華珠寶的大膽義式美學，傳承的卓越工藝技術，自2005年以來持續突破陳規，融入皮革與配件的創作，推出的包款席捲全球時尚名人。其中最具代表性的Serpenti Forever系列，創作靈感來自象徵無限再生的蛇形符碼，在品牌大使木村光熙、裘德洛女兒Iris Law的演藝下，展現全新的時尚魅力。

寶格麗皮件商品與配件系列所使用的蛇頭扣環，歷經了多次的風格演化，然而始終不變的是純正的珠寶傳統與細膩工藝。蛇頭釦環上的六角形鱗片漆上多色琺瑯釉彩，綴以炫目的寶石蛇眼，材質與色澤變化無窮，是有「彩寶之王」美譽的寶格麗最有空間揮灑的舞台。嶄新演化的蛇頭造型受到1960年代蛇形珠寶啟發，融入骨董珠寶元素，蛇頭扣環使用脫蠟鑄造技術製作。除了全新蛇頭造型，包款的經典粗鍊背帶也於本季推陳出新，貫穿於所有皮件商品與配件系列當中。以寶格麗頂級珠寶相同的工藝技法打造的金屬鍊結，使用獨家色彩處理技術，呈現出由寬而窄漸層或多重黃金色澤效果。

包包所使用的珍稀皮革處理手法也源自珠寶工藝：專有的鱷魚皮拋光後能呈現出有如虹彩般的珠光效果，水蛇（Karung）皮革經過特殊處理後則宛如布料般細膩。公認最難處理的珍珠魚皮（Galuchat Skin）精巧珍貴的紋路則煥發如同密鑲鑽石的璀璨光芒。也難怪除了寶格麗品牌大使Kōki,、新任寶格麗品牌大使裘德洛之女Iris Law之外，時尚品味深受肯定的韓國歌手Jessica鄭秀妍、名媛孫芸芸及美國女演員兼模特Martha Hunt等也都紛紛在社群平台搶先拎出新一季包款。

BVLGARI 2021春夏配件系列製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021春夏配件系列製作工藝。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使Kōki揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @koki
寶格麗品牌大使Kōki揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @koki
BVLGARI 2021春夏配件系列設計草圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021春夏配件系列設計草圖。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使木村光希與Iris Law揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG
寶格麗品牌大使木村光希與Iris Law揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG
韓國歌手鄭秀妍揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @jessica.syj
韓國歌手鄭秀妍揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @jessica.syj
美國模特兒及演員Martha Hunt揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @marthahunt
美國模特兒及演員Martha Hunt揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @marthahunt
寶格麗品牌大使Iris Law揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @irislaw.updates
寶格麗品牌大使Iris Law揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @irislaw.updates
BVLGARI重新詮釋Serpenti經典蛇頭扣環製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI重新詮釋Serpenti經典蛇頭扣環製作工藝。圖／寶格麗提供
名媛孫芸芸揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @aimeeyunyunsun
名媛孫芸芸揹全新Serpenti Forever系列包。圖／取自IG @aimeeyunyunsun

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