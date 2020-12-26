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沉穩優雅新包款 Melody演繹BURBERRY流暢有型 BALLY奢華金屬裝飾

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
BURBERRY和BALLY分別推出氣質取勝的Olympia、Vestige手袋。圖／BURBERRY、BALLY提供及取自IG
BURBERRY和BALLY分別推出氣質取勝的Olympia、Vestige手袋。圖／BURBERRY、BALLY提供及取自IG

雖值歲末狂歡之際，也是準備領年終獎金的時刻，可以開始做功課購入經典優雅的包款，犒賞自己一年辛勞。BALLY的冬日系列以金屬裝飾的1851包款，帶來優雅沉著的面貌；BURBERRY秋冬新款Olympia手袋，則是在林映唯、Melody的詮釋之下，散發都會女性的自信迷人。

BALLY以暖意氛圍，推出冬日假期系列，其中的1851金屬配飾成為跨越男、女裝的奢華細節，包款適用各場合，展現BALLY的風雅自信與實用，選色以大地色系為主。1851為品牌創始之年，金屬配飾運用金屬冶煉、對稱閃耀光面魅力，也融合品牌首字B意象，結合傳統與摩登的新穎概念，運用在本季全新的Vestige包款，鍊帶可調整為手提或肩背，展現都會女性的活力輕快。

BURBERRY秋冬新款Olympia由創意總監Riccardo Tisci設計，採用光滑的義大利鞣製皮革製作，線條俐落的半月形輪廓，靈感源自位在倫敦發表2020秋冬時裝秀的場地Kensington Olympia建築結構，共有3種尺寸，是男、女皆可配襯的中性包款，包款運用鍍金金屬配件，搭配素雅的外部口袋，Melody以BURBERRY風衣搭配，展現時尚媽咪的風采，林映唯則運用仰角拍出自信的帥氣。

BALLY Vestige 1851黃色牛皮鍊帶小包，39,580元。圖／BALLY提供
BALLY Vestige 1851黃色牛皮鍊帶小包，39,580元。圖／BALLY提供
BALLY的Vestige系列以1851金屬為標誌。圖／BALLY提供
BALLY的Vestige系列以1851金屬為標誌。圖／BALLY提供
Melody表示雨天是為風衣而誕生的，搭配BURBERRY Olympia手袋。圖／取自IG
Melody表示雨天是為風衣而誕生的，搭配BURBERRY Olympia手袋。圖／取自IG
林映唯以BURBERRY Olympia手袋展現都會女性的自信美。圖／取自IG
林映唯以BURBERRY Olympia手袋展現都會女性的自信美。圖／取自IG
「丹麥幫」之中名氣最高的網紅Pernille Teisbaek詮釋BALLY Vestige包款。圖／BALLY提供
「丹麥幫」之中名氣最高的網紅Pernille Teisbaek詮釋BALLY Vestige包款。圖／BALLY提供
BURBERRY Olympia手袋為秋冬新款。圖／BURBERRY提供
BURBERRY Olympia手袋為秋冬新款。圖／BURBERRY提供
網紅Jacqueline Zelwis演繹BALLY冬日系列Vestige包款。圖／BALLY提供
網紅Jacqueline Zelwis演繹BALLY冬日系列Vestige包款。圖／BALLY提供
BALLY Vestige 1851金屬配飾粉色牛皮菱格紋短夾，19,780元。圖／BALLY提供
BALLY Vestige 1851金屬配飾粉色牛皮菱格紋短夾，19,780元。圖／BALLY提供
BURBERRY Olympia小型皮革手袋，65,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY Olympia小型皮革手袋，65,000元。圖／BURBERRY提供
BALLY Vestige 1851金屬配飾牛皮零錢包，9,880元。圖／BALLY提供
BALLY Vestige 1851金屬配飾牛皮零錢包，9,880元。圖／BALLY提供

品牌 義大利

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