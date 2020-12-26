沉穩優雅新包款 Melody演繹BURBERRY流暢有型 BALLY奢華金屬裝飾

雖值歲末狂歡之際，也是準備領年終獎金的時刻，可以開始做功課購入經典優雅的包款，犒賞自己一年辛勞。BALLY的冬日系列以金屬裝飾的1851包款，帶來優雅沉著的面貌；BURBERRY秋冬新款Olympia手袋，則是在林映唯、Melody的詮釋之下，散發都會女性的自信迷人。

BALLY以暖意氛圍，推出冬日假期系列，其中的1851金屬配飾成為跨越男、女裝的奢華細節，包款適用各場合，展現BALLY的風雅自信與實用，選色以大地色系為主。1851為品牌創始之年，金屬配飾運用金屬冶煉、對稱閃耀光面魅力，也融合品牌首字B意象，結合傳統與摩登的新穎概念，運用在本季全新的Vestige包款，鍊帶可調整為手提或肩背，展現都會女性的活力輕快。