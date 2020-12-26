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派對嗨起來！LV Vivienne摩天輪側背包超可愛 燈光藝術Lady Dior好閃
跨年派對狂歡時刻即將到來，拎個新包款、祈願新年新希望，為自己打造亮點，選搭DIOR來自Luminarie光雕藝術為靈感的Lady Dior、Book Tote手袋，絢爛萬花筒般的色彩，是搶鏡的派對造型，BLACKPINK Jisoo則是詮釋了花卉版本；路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以Vivienne玩偶搭乘摩天輪和或碰碰車為圖像設計側背包、長夾，俏皮可愛，拎出門絕對是閨密們的熱議話題。
路易威登以繽紛Monogram花卉和Vivienne打造了2020節慶限量版的雙拉鍊側背包，結合兩個袋身，有收納口袋、信用卡夾層，Vivienne玩偶乘坐摩天輪的彩色插畫超可愛；此外，經典Sarah錢包的輪廓也有Vivienne玩偶插畫版，是她在遊樂場搭乘碰碰車的場景，滿滿都是歡欣的節日氣氛。
日前拍攝Lady Dior包款系列影片的Jisoo，在IG放上以花卉繪畫來表現植物自然之美的早春系列，同系列還包括女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以義大利普利亞（Puglia）的Luminarie光雕藝術創作的手袋，帶來Dior in Lights霓虹夢境主題，包括Book托特包、刺繡T恤和Lady Dior都有璀璨迷人的燈光散射圖樣，如同萬花筒般炫目，是派對造型的利器之一。
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