H&M轉型向Costco取經！新品牌也跟上付費會員制服務

平價時尚的H&M母公司也開始分眾化經營，向Costco超市取經，推出的新品牌Singular Society將以訂閱模式為基礎，推出會員制服務。除了呼應先前品牌宣稱在全球已擁有一億名會員，而且必須繳納一定費用，才得以購買其產品，考驗民眾的消費習慣。

H&M母公司旗下除了最賺錢的金雞母H&M之外，尚有訂價較高的COS、專為女性打造的& Other Stories等品牌，近日該集團又成立了全新的生活風格品牌Singular Society。不同原有的其他姐妹品牌，Singular Society採取會員制的服務，提供包括服飾、配件與家飾等產品，以高品質與簡約設計為主。從目前品牌官網來看，就有不少使用頂級羊毛的製品供Singular Society的會員來選購，但前提是每月最低必須先繳納約330元的費用後，才能購買。

根據Singular Society的官方聲明表示，成為該品牌會員後，將能以「成本價」來購物。品牌表示，未來將靠會費盈利，產品是作為對會員的服務而非收入來源提供。並希望能與消費者達成長期的合作關係，這不僅能緩少服飾生產過剩的常見問題，還可以透過高品質的產品理念來改善過度消費行為；最終的目的，H&M還是希望能達到永續、環保的品牌精神。不過這樣選購服裝的模式，目前尚不普及，以及Singular Society所提供的服裝款式都偏向「基本」為主，是否能成功拓展，仍有待時間考驗。

Singular Society提供從服飾到家用品等生活雜貨。圖／摘自Singular Society facebook

Singular Society宣稱未來將靠會費盈利，產品是作為對會員的服務而非收入來源提供。圖／摘自Singular Society facebook

必須繳納會費成為會員之後，才能購買Singular Society的製品。圖／摘自Singular Society facebook