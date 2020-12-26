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LV男裝XS小廢包外掛卡通布偶 立馬買給男友順勢搶來用

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登推出Keepall、Steamer的Nano尺寸手袋。圖／LV提供
路易威登推出Keepall、Steamer的Nano尺寸手袋。圖／LV提供

上海發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2021春夏男裝系列，以卡通人物「Zoooom With Friends（Zoooom與朋友們）」為前導帶來亮眼視覺，因此秀上的許多動物布偶吊飾，也成為男裝創意總監Virgil Abloh打造包款的點綴，更以此跟上流行，推出迷你XS尺寸的小廢包作為男裝點睛配件。

2021男裝發表從巴黎出發到上海、再到東京，帶來一場歡騰的冒險。源於Virgil Abloh今年初在巴黎為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中自己口袋塞滿了各式形狀與顏色的玩偶，而成為服裝上縫掛玩偶的發想，這些玩偶也象徵孩童心中幻想的朋友，躍身為配件上的一部分，例如Keepall Nano上就有一隻小猴子。

此外，包括經典的Steamer，也以剛好可裝入隨身必備物品的XS尺寸重現，算是小廢包界的容量王，仍具有跑趴、簡裝出門的實用性，採用經典Monogram Macassar或扭曲的Damier帆布重新打造，Keepall和Steamer的Nano版搭配提把、可拆卸肩帶，增加造型趣味。而黑白格紋Damier帆布新花色，靈感來自五○年代發源於牙買加、之後席捲英國的SKA曲風音樂，加上番紅花色LV標誌點綴，與Zoooom和小夥伴們共同點綴出包款的活潑新穎。

Steamer Nano手袋，72,500元。圖／LV提供
Steamer Nano手袋，72,500元。圖／LV提供
小猴子Keepall Nano手袋，10萬元。圖／LV提供
小猴子Keepall Nano手袋，10萬元。圖／LV提供
KEEPALL Damier Nano手袋，78,000元。圖／LV提供
KEEPALL Damier Nano手袋，78,000元。圖／LV提供
Keepall Nano手袋，66,500元。圖／LV提供
Keepall Nano手袋，66,500元。圖／LV提供
Keepall Damier Nano手袋，78,000元。圖／LV提供
Keepall Damier Nano手袋，78,000元。圖／LV提供
Keepall Nano手袋，66,500元。圖／LV提供
Keepall Nano手袋，66,500元。圖／LV提供
Steamer Nano手袋，72,500元。圖／LV提供
Steamer Nano手袋，72,500元。圖／LV提供
小猴子Keepall Nano手袋，10萬元。圖／LV提供
小猴子Keepall Nano手袋，10萬元。圖／LV提供
Keepall手袋，11萬2,000元。圖／LV提供
Keepall手袋，11萬2,000元。圖／LV提供

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