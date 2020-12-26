LV男裝XS小廢包外掛卡通布偶 立馬買給男友順勢搶來用

在上海發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2021春夏男裝系列，以卡通人物「Zoooom With Friends（Zoooom與朋友們）」為前導帶來亮眼視覺，因此秀上的許多動物布偶吊飾，也成為男裝創意總監Virgil Abloh打造包款的點綴，更以此跟上流行，推出迷你XS尺寸的小廢包作為男裝點睛配件。

2021男裝發表從巴黎出發到上海、再到東京，帶來一場歡騰的冒險。源於Virgil Abloh今年初在巴黎為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中自己口袋塞滿了各式形狀與顏色的玩偶，而成為服裝上縫掛玩偶的發想，這些玩偶也象徵孩童心中幻想的朋友，躍身為配件上的一部分，例如Keepall Nano上就有一隻小猴子。