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LV男裝XS小廢包外掛卡通布偶 立馬買給男友順勢搶來用
在上海發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2021春夏男裝系列，以卡通人物「Zoooom With Friends（Zoooom與朋友們）」為前導帶來亮眼視覺，因此秀上的許多動物布偶吊飾，也成為男裝創意總監Virgil Abloh打造包款的點綴，更以此跟上流行，推出迷你XS尺寸的小廢包作為男裝點睛配件。
2021男裝發表從巴黎出發到上海、再到東京，帶來一場歡騰的冒險。源於Virgil Abloh今年初在巴黎為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中自己口袋塞滿了各式形狀與顏色的玩偶，而成為服裝上縫掛玩偶的發想，這些玩偶也象徵孩童心中幻想的朋友，躍身為配件上的一部分，例如Keepall Nano上就有一隻小猴子。
此外，包括經典的Steamer，也以剛好可裝入隨身必備物品的XS尺寸重現，算是小廢包界的容量王，仍具有跑趴、簡裝出門的實用性，採用經典Monogram Macassar或扭曲的Damier帆布重新打造，Keepall和Steamer的Nano版搭配提把、可拆卸肩帶，增加造型趣味。而黑白格紋Damier帆布新花色，靈感來自五○年代發源於牙買加、之後席捲英國的SKA曲風音樂，加上番紅花色LV標誌點綴，與Zoooom和小夥伴們共同點綴出包款的活潑新穎。
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