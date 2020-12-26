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超萌又療癒！土屋鞄製造所打造應景新包 讓搬運雪人不再是夢想

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
「雪人專屬皮革袋」內裡搭配製作保冷袋使用的聚酯纖維，並首次採用防滲水拉鍊，只為了讓攜帶者能夠好好將雪人保護。圖／土屋鞄製造所提供
「雪人專屬皮革袋」內裡搭配製作保冷袋使用的聚酯纖維，並首次採用防滲水拉鍊，只為了讓攜帶者能夠好好將雪人保護。圖／土屋鞄製造所提供

繼夏季的「西瓜包」之後，以職人手工製作聞名的土屋鞄製造所，又在這季帶來應景的「雪人專屬皮革袋」，顛覆眾人想像，既萌又療癒。

日本的土屋鞄一直以職人精湛的製包技藝與高品質的商品著稱，此次因應冬日到來所打造的雪人專屬皮革袋，雖然看起來有些荒謬，但這顆包包還是蘊含了品牌在製作時的心思。從挑選關鍵素材就開始下功夫，採用與「防水 OTONA RANDSEL 大人書包 003」相同，防水也防油的皮革，內裡搭配製作保冷袋使用的聚酯纖維。同時首次採用防滲水拉鍊，只為了讓攜帶者能夠好好將雪人保護；在選色上也以沈穩的石墨灰色，襯托雪人的潔白，讓搬運雪人不再是夢想。

土屋鞄製造所再度發揮天馬行空的創意，推出了應景的「雪人專屬皮革袋」，顛覆眾人想像，既萌又療癒。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所再度發揮天馬行空的創意，推出了應景的「雪人專屬皮革袋」，顛覆眾人想像，既萌又療癒。圖／土屋鞄製造所提供

而且外觀線條，刻意設計成雪人的輪廓展現玩心，底部的方型設計適度地展現造型平衡，厚實的提把呈現洗鍊流暢的美感。使用帶有復古風情的金具顏色，且為了不讓球狀的雪人在搬運時搖晃歪斜，特製了有凹槽的圓形底盤，只要抓緊底盤向內推或向外拉，就能夠輕輕鬆鬆地放置或取出雪人。這款包的另外一個亮點在於蓋子內側的細長口袋，是專門設計來收納雪人鼻子的特製口袋，皮革製的雪人鼻子中間有一根細長的金屬棒，不論在任何地方製作雪人，都能輕鬆地把鼻子安裝上。

「雪人專屬皮革袋」與防水 OTONA RANDSEL 大人書包 003相同，使用防水又防油的皮革製成。圖／土屋鞄製造所提供
「雪人專屬皮革袋」與防水 OTONA RANDSEL 大人書包 003相同，使用防水又防油的皮革製成。圖／土屋鞄製造所提供

雪人專屬皮革袋外觀線條刻意設計成雪人的輪廓展現玩心，底部的方型設計適度地展現造型平衡。圖／土屋鞄製造所提供
雪人專屬皮革袋外觀線條刻意設計成雪人的輪廓展現玩心，底部的方型設計適度地展現造型平衡。圖／土屋鞄製造所提供

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