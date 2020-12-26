寶璣再推農曆牛年女表 母貝雕刻溫柔婉約 金牛藏腕間

繼先前推出一只為男性收藏家打造的Classique 7145，寶璣接力再帶來一只Reine de Naples 8955腕表，透過白色和棕色貝殼浮雕藝術，在玫瑰金和鑽石的襯托下，令表面上的金牛神情更顯沉穩，同時向中國第二生肖金牛致意。

寶璣曾於去年推出那不勒斯系列Reine de Naples 8955 Cammea鼠年限量腕表，同樣運用母貝雕刻技法，而今年的Reine de Naples 8955，每一枚腕表的表面都加以貝殼浮雕，手工精刻工序便長達20多天，沉穩寧靜的牛圖案貝殼浮雕，並將時間偏心顯示於六點鐘方向，而母貝的白色也令人聯想到五行中的「金」，而有金牛的聯想。