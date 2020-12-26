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冬季保養常見「4大地雷」!熱水洗臉、狂補水讓臉更敏感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
補水動作不是在需要的時候才給予，那就來不及了。圖／摘自pexels
補水動作不是在需要的時候才給予，那就來不及了。圖／摘自pexels

冬季來臨，許多人都會出現肌膚乾燥、敏感、泛紅等不舒服的狀況。此時才警覺補水的重要性，比美白、抗老更來得重要。有哪些冬日保養的錯誤觀念，導致肌膚越來越乾澀，特別注意以下4點。

地雷一、熱水洗臉

冬天接觸熱水是最舒服的一件事情，但許多人不曉得用熱水洗臉對肌膚不好。因為熱水會洗掉人體自然分泌的油脂，一旦保護肌膚的油脂被破壞，可能導致肌膚的油水平衡失衡，間接影響角質層健康，使得肌膚變得乾燥緊繃，嚴重還會有泛紅乾癢的狀況。

地雷二、狂補水

肌膚乾燥時，要為肌膚多注入水分來保濕，然而在生活中，有許多的問題都會導致肌膚乾燥，所以補水，不代表要不停地給予，就能讓肌膚立即保濕，若是一下子過度給予水分，可能會造成細胞負荷，膨脹的細胞將會失去張力，導致毛孔擴張，也會傷害肌膚。提醒補水的動作，不是等到需要時才給予，而是要成為一種基本的保養態度。

地雷三、去角質

定期去角質是為讓角質進行新陳代謝，將多餘的老廢角質堆積給帶出來，但到了冬天，卻不建議頻繁的去角質。角質層本身就有一個基礎的代謝周期，冬天濕冷容易使得肌膚乾燥，若是太頻繁的去角質，短時間的肌膚很難形成新的角質層，少了角質層的防護，肌膚防護機制相對也會降低，當然出現敏感、泛紅。

地雷四、不塗防曬

許多人到了冬天，最害怕塗抹防曬的原因，是因為冬天的保養品較多偏霜狀、油狀，若再堆疊防曬，容易使得臉部肌膚似乎無法呼吸。防曬的步驟一年四季都不能忽略，尤其在冬天，雖然在冬天天氣冷不常照射太陽，但仍須做好防曬。

主因冬天的臭氧層會變得比較稀薄，紫外線更容易穿透大氣層來破壞肌膚的健康，紫外線影響肌膚後，使冬天皮膚出現缺水狀況，別忽視冬天的防曬功課。

用熱水洗臉，在冬天裡是大忌。圖／摘自pexels
用熱水洗臉，在冬天裡是大忌。圖／摘自pexels
防曬不分季節。圖／摘自pexels
防曬不分季節。圖／摘自pexels
想要冬天的肌膚水噹噹，這幾點要記牢。圖／摘自pexels
想要冬天的肌膚水噹噹，這幾點要記牢。圖／摘自pexels
過度去角質，可能會讓冬天的肌膚，更容易出現敏感症狀。圖／摘自pexels
過度去角質，可能會讓冬天的肌膚，更容易出現敏感症狀。圖／摘自pexels

防曬 紫外線

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