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復刻魅力難擋！ASICS重新詮釋GEL-KAYANO 14跑鞋 展現懷舊美學

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ASICS重新詮釋了2008年上市的GEL-KAYANO 14鞋款，利用「光影」概念賦予新的外型設計。圖／ASICS提供
ASICS重新詮釋了2008年上市的GEL-KAYANO 14鞋款，利用「光影」概念賦予新的外型設計。圖／ASICS提供

跑鞋早已跨過只能運動時穿搭，搖身一變成為造型搭配時的最佳單品之一，於是ASICS重新詮釋了2008年上市的GEL-KAYANO 14鞋款，利用「光影」概念賦予新的外型設計，並復刻原始細節，凸顯了有別於當代的懷舊美學。

歷經12年，GEL-KAYANO 14經典鞋款再次回歸，ASICS設計師Hidenori Yamashita承襲這系列精神，以光影為主軸，運用古銅色與金屬質感為這款鞋帶來新的面貌。透過顏色、線條、材質、輪廓與紋理，呈現出跑者在跑步瞬間以腳跟著地再以腳趾離地往前推進的一連串動作。重新詮釋的GEL-KAYANO 14鞋具有千禧復古的懷舊氣息，以12年前首次推出的樣式作為基底，採用經典亞瑟膠GEL技術帶來緩衝性能，搭配立體線條及設計感。同時保留原創皮革和透氣網眼結構，提升鞋面質感和腳部貼合性，並提供朝日金與夜幕藍兩款配色，讓人驚豔。

ECCO也跨足運動鞋市場，打造BIOM AEX健步探索系列，採用中底材質 「PHORENE」輕盈中底，比一般P.U輕3分之1，並且增加50%回彈力，能夠多吸收2倍的衝擊力道。而橡膠外底則能有效提升抓地力，另外，這系列的皮革款更採用HYDROMAX疏水技術，即便路途偶遇小雨，皮革仍不滲水。而且BIOM AEX健步探索系列褪去跑鞋的傳統框架，在外觀上以漸層配色，搭配側面的科技感交叉設計；低重心鞋底能讓雙腳踩踏時更貼近地面，不僅相當適合跑步，也能有近乎「赤足」的高效運動性能。

ECCO BIOM AEX健步探索系列鞋7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM AEX健步探索系列鞋7,980元。圖／ECCO提供

ASICS GEL-KAYANO 14鞋4,580元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-KAYANO 14鞋4,580元。圖／ASICS提供

ASICS GEL-KAYANO 14鞋4,580元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-KAYANO 14鞋4,580元。圖／ASICS提供

ECCO BIOM AEX健步探索系列鞋7,980元。圖／ECCO提供
ECCO BIOM AEX健步探索系列鞋7,980元。圖／ECCO提供

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