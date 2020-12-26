迎戰濕冷跨年必備行頭！就該入手Palladium、Barbour美型防水裝備

根據中央氣象局表示，寒流30日報到，影響到明年1月1日，氣溫將瞬間溜滑梯。而這個時間正是新年連假，許多人早已規劃好要外出旅行、參加跨年演唱會了，因此兼具禦寒和防水的行頭就不能少，而且還要考量時髦度，那麼Palladium的美型靴款、Barbour的油布夾克就是最佳選擇。

曾是英國皇家御用的Barbour以經典的油布夾克聞名，爾後更發展出不同系列，其中帶有文青感的White Label系列就受到台、日消費者的歡迎。近期推出新品的White Label系列邀請時尚插畫家Mr. Slowboy繪製型錄，透過他的筆觸詮釋了正式中帶有休閒感的都會舒適時尚。這系列兼具了Oversized和修身版型，像是系列中的WAX HIKING連帽油布外套，可防風擋雨的特性，正適合寒流到來時刻。而SLIM BEDALE BLACKWATCH油布外套，腰後兩側開岔設計方便活動；袖口為螺紋縮口，可在騎車時阻擋強風灌入袖口，都市或戶外活動時都很實穿。

除了身上禦寒、防水之外，雙腳的乾爽也是這時不可或缺的，因此Palladium的潮靴就是實用與造型的最佳夥伴。品牌今年推出首款專為女性打造的橘標防水「PALLABOSSE SC 凜冬美靴」，靴款以修身線條剪裁設計，並在靴身內側加入拉鍊設計，方便穿脫。以高規格牛巴戈皮面做鞋面設計，並在防水靴身直接搭載防水拉鍊設計的橘標EVO煽動者系列靴，鞋後護襯與鞋舌頂部採用柔軟透氣與防水效能的彈力纖維材質製成，能感受彈力緩衝與舒適包覆腳感，同時防水性也不在話下。

Barbour SLIM BEDALE BLACKWATCH油布外套15,600元。圖／Barbour提供

Palladium 橘標防水EVO煽動者系列靴4,480元。圖／Palladium提供

Barbour WAX HIKING連帽油布外套17,900元。圖／Barbour提供