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陳昊森南漂浪琴表高雄大遠百 任一日店長

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
即日起店上有滿額贈、扭蛋抽獎等多項活動。圖 / Longines提供。
即日起店上有滿額贈、扭蛋抽獎等多項活動。圖 / Longines提供。

浪琴表（Longines）高雄漢神百貨期間限定店方於12月15日落成，品牌今日邀請到人氣男星陳昊森親臨高雄店上擔任一日店長，除了現場帥氣戴上浪琴Dolce Vita多情系列男表，更化身品味暖男，為女性粉絲細心挑選同系列彩色表帶。

現場不僅吸引大批陳昊森粉絲到場，並以特製陳昊森名字的霓虹燈到場加油打氣，由於陳昊森「刻在你心底的名字」一片演技大進步，除了原本寵愛粉絲的暖男行為，電影映後更疾聲呼籲「愛沒有距離」，讓粉絲點滴在心裡。

凡於即日起至店上購買任一表款，就可參加驚喜扭蛋，扭蛋內容包含500至2,000元不等的現金抵用卷，以及包含浪琴特製的高爾夫球帽、護照套、筆記本等精美小禮，而購買Spirit先行者系列，將享限量後背包與限量慈善幸福禮盒一組，數量有限，同時另有滿額贈禮：滿5,000元可獲得折疊袋、滿10,000元可得自動傘一把，唯不得累積。

凡於活動期間購買腕表，可參加扭蛋抽獎。記者釋俊哲 / 攝影。
凡於活動期間購買腕表，可參加扭蛋抽獎。記者釋俊哲 / 攝影。
陳昊森今日出席浪琴表高雄漢神記者會，並配戴浪琴表。記者釋俊哲 / 攝影。
陳昊森今日出席浪琴表高雄漢神記者會，並配戴浪琴表。記者釋俊哲 / 攝影。
浪琴表DolceVita多情系列白色面盤女士腕表，38,000元。圖 / Longines提供。
浪琴表DolceVita多情系列白色面盤女士腕表，38,000元。圖 / Longines提供。
陳昊森今日出席浪琴表高雄漢神記者會。記者釋俊哲 / 攝影。
陳昊森今日出席浪琴表高雄漢神記者會。記者釋俊哲 / 攝影。
浪琴高雄漢神快閃店面寬6公尺、深5.5公尺的白色空間，開闊明亮。圖 / Longines提供。
浪琴高雄漢神快閃店面寬6公尺、深5.5公尺的白色空間，開闊明亮。圖 / Longines提供。
陳昊森今日配戴的藍色皮表帶多情系列男士腕表，訂價約51,900元。圖 / Longines提供。
陳昊森今日配戴的藍色皮表帶多情系列男士腕表，訂價約51,900元。圖 / Longines提供。
現場粉絲特別訂製陳昊森同名霓虹燈，十足暖心。記者釋俊哲 / 攝影。
現場粉絲特別訂製陳昊森同名霓虹燈，十足暖心。記者釋俊哲 / 攝影。

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