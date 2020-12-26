陳昊森南漂浪琴表高雄大遠百 任一日店長
浪琴表（Longines）高雄漢神百貨期間限定店方於12月15日落成，品牌今日邀請到人氣男星陳昊森親臨高雄店上擔任一日店長，除了現場帥氣戴上浪琴Dolce Vita多情系列男表，更化身品味暖男，為女性粉絲細心挑選同系列彩色表帶。
現場不僅吸引大批陳昊森粉絲到場，並以特製陳昊森名字的霓虹燈到場加油打氣，由於陳昊森「刻在你心底的名字」一片演技大進步，除了原本寵愛粉絲的暖男行為，電影映後更疾聲呼籲「愛沒有距離」，讓粉絲點滴在心裡。
凡於即日起至店上購買任一表款，就可參加驚喜扭蛋，扭蛋內容包含500至2,000元不等的現金抵用卷，以及包含浪琴特製的高爾夫球帽、護照套、筆記本等精美小禮，而購買Spirit先行者系列，將享限量後背包與限量慈善幸福禮盒一組，數量有限，同時另有滿額贈禮：滿5,000元可獲得折疊袋、滿10,000元可得自動傘一把，唯不得累積。
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