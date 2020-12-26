陳昊森南漂浪琴表高雄大遠百 任一日店長

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

2020-12-23 09:41