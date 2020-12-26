感受最佳質感！WUZ屋子打造秘境選品店，五感體驗生活

今年以來，大家在家裡的時間變多了，更要讓生活品質有質感、更具不同的新體驗，引進全球知名家居餐廚的電商平台WUZ屋子，宣布開設首間實體店面「WUZ屋子未來店」，隱身在北市東區的辦公大樓中，一踏入其中，就能感受來到家居秘境，以五感體驗，讓大家可以實際貼近商品，感受不同的生活氛圍。

WUZ屋子搜集全球超過200個家居品牌，引進超過萬件商品，過往僅提供線上購物服務，為讓大家能實際體驗，而打造的實體門市，走入店中，就能感受步調緩慢，空氣中飄來咖啡香，商品區陳列了各種居家、餐廳與生活用品，能夠實際觸摸、看到，想購買時，只要拿出手機掃描QR Code，就能一鍵結帳，商品也能直接送到家中。

該空間，也將舉辦各種講座、展覽，慶祝開幕則舉辦「家的器物」，經選700件生活用品，涵蓋鍋具、料理道具、餐皿食器、咖啡杯壺、家具擺飾、衛浴寢織等，建構起自己夢想中的「家的風景」，品牌涵蓋日本大師餐廚柳宗理、KINTO、瑞典家居品牌Sagaform、丹麥鄉村風格品牌Greengate等。