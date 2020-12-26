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2020鐘錶百大熱搜排行榜！這幾只勞力士超夯！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
百年靈（BREITLING）的Endurance Pro表款，在Horoguide的2020百大熱搜榜中，有滿分10分評。圖 / Breitling提供。
百年靈（BREITLING）的Endurance Pro表款，在Horoguide的2020百大熱搜榜中，有滿分10分評。圖 / Breitling提供。

由台灣本地專業鐘錶網站「名錶指南（Horoguides）」統計的2020百大熱搜榜單，已於日前出爐。網站實際統計365天所有網路使用者的真實點閱次數，進而列出年度Top 100的熱搜榜單，其中勞力士（ROLEX）不負眾望，共囊括100個席次中的36位超過1/3、單Top10便拿下8個席次，不愧有表王之稱。

勞力士的36款年度熱搜，又包含了Submariner、Daytona、GMT-MASTER II、SKY-DWELLER、蠔式恆動（Oyster Perpetual）、AIR-KING等九個款式系列，因為材質、表面、配色不同，合計有36款不同型號。其中「水鬼王」Submariner展現超強人氣，在Top 5便拿下3個席次，而身為國際拍賣會常客的DAYTONA則後勁強韌，席次橫跨Top 3到Top 82，即便是Top 82的DAYTONA 116515LN-0041，仍有9.9分高評；另外GMT-MASTER II也是人氣款式，雖僅入席三名，但有兩位在前十名，第三位在Top 11。

而除了勞力士獨走，也有多個腕表品牌款式成為年度亮點，例如Top 90的江詩丹頓（Vacheron Consantin）縱橫四海系列便有9.8分高評，而近期同系列藍色表面的Dual Time款式也在市場頻頻成交；百年靈（Breitling）的Endurance Pro使用超級石英機芯，讓人以不到十萬元入手，加上環保袋念的尼龍表帶可有多色選擇，位於榜單第89位，但有10.0滿分高評。

格外值得一提的還有Top 7的浪琴（Longines）深海征服者精鋼綠色表面款，專賣店獨賣，而且是Top 10以內唯一低於10萬元的入門價，顯現網友熱愛程度；最後拔得頭籌Top 1的則是歐米茄（OMEGA）的超霸系列Snoopy登月紀念計時碼表第三代，由於Snoopy的俏皮形象、歐米茄與登月的歷史情懷，加上有別於前兩代的限量，第三代將採量產，因而成為年度熱搜王，後續值得觀察。

ROLEX不愧有表王之稱，在Top 100百大熱搜榜單中，拿下超過1/3席次。圖 / ROLEX提供。
ROLEX不愧有表王之稱，在Top 100百大熱搜榜單中，拿下超過1/3席次。圖 / ROLEX提供。
綠色表面的IWC葡萄牙系列計時碼表，是專賣店獨賣款。圖 / IWC提供。
綠色表面的IWC葡萄牙系列計時碼表，是專賣店獨賣款。圖 / IWC提供。
OMEGA今年推出第三代的Snoopy登月表款，終於不再限量，也成為網友熱搜榜Top 100首位。圖 / OMEGA提供。
OMEGA今年推出第三代的Snoopy登月表款，終於不再限量，也成為網友熱搜榜Top 100首位。圖 / OMEGA提供。
向來鎖定運動風格的百年靈，今年有Endurance Pro表款使用「超級石英機芯」，價位十萬以內。圖 / Breitling提供。
向來鎖定運動風格的百年靈，今年有Endurance Pro表款使用「超級石英機芯」，價位十萬以內。圖 / Breitling提供。
年度排名Top 2的ROLEX綠色表圈的Submariner Date Ref. 126610lV，是2020年全新款式。圖 / ROLEX提供。
年度排名Top 2的ROLEX綠色表圈的Submariner Date Ref. 126610lV，是2020年全新款式。圖 / ROLEX提供。
藍、紅雙色圈的GMT-Master II Ref. 126710BLRO，使用了「五珠帶」，訂價約32萬500元。圖 / ROLEX提供。
藍、紅雙色圈的GMT-Master II Ref. 126710BLRO，使用了「五珠帶」，訂價約32萬500元。圖 / ROLEX提供。
江詩丹頓縱橫四海系列藍色表面的Dual Time款本月在市場頻頻成交，人氣看漲。圖 / Vacheron Constantin提供。
江詩丹頓縱橫四海系列藍色表面的Dual Time款本月在市場頻頻成交，人氣看漲。圖 / Vacheron Constantin提供。
專賣店限定的Longines，HydroConquest深海征服者系列軍綠色款，以77,800元的定價強勢殺入Top 7榜位。圖 / Longines提供
專賣店限定的Longines，HydroConquest深海征服者系列軍綠色款，以77,800元的定價強勢殺入Top 7榜位。圖 / Longines提供
年度熱搜Top 3的ROLEX Cosmograph Daytona，是國際拍賣會搶手常客。圖 / ROLEX提供。
年度熱搜Top 3的ROLEX Cosmograph Daytona，是國際拍賣會搶手常客。圖 / ROLEX提供。
將馬爾他十字融入表圈設計的江詩丹頓Overseas系列，第三代再加入錶帶快拆系統，風格變化輕鬆。圖 / Vacheron Constantin提供。
將馬爾他十字融入表圈設計的江詩丹頓Overseas系列，第三代再加入錶帶快拆系統，風格變化輕鬆。圖 / Vacheron Constantin提供。

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