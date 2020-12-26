2020鐘錶百大熱搜排行榜！這幾只勞力士超夯！

由台灣本地專業鐘錶網站「名錶指南（Horoguides）」統計的2020百大熱搜榜單，已於日前出爐。網站實際統計365天所有網路使用者的真實點閱次數，進而列出年度Top 100的熱搜榜單，其中勞力士（ROLEX）不負眾望，共囊括100個席次中的36位超過1/3、單Top10便拿下8個席次，不愧有表王之稱。

勞力士的36款年度熱搜，又包含了Submariner、Daytona、GMT-MASTER II、SKY-DWELLER、蠔式恆動（Oyster Perpetual）、AIR-KING等九個款式系列，因為材質、表面、配色不同，合計有36款不同型號。其中「水鬼王」Submariner展現超強人氣，在Top 5便拿下3個席次，而身為國際拍賣會常客的DAYTONA則後勁強韌，席次橫跨Top 3到Top 82，即便是Top 82的DAYTONA 116515LN-0041，仍有9.9分高評；另外GMT-MASTER II也是人氣款式，雖僅入席三名，但有兩位在前十名，第三位在Top 11。

而除了勞力士獨走，也有多個腕表品牌款式成為年度亮點，例如Top 90的江詩丹頓（Vacheron Consantin）縱橫四海系列便有9.8分高評，而近期同系列藍色表面的Dual Time款式也在市場頻頻成交；百年靈（Breitling）的Endurance Pro使用超級石英機芯，讓人以不到十萬元入手，加上環保袋念的尼龍表帶可有多色選擇，位於榜單第89位，但有10.0滿分高評。