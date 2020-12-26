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「青葉台菜」回來了！30日歌仔戲天王楊麗花來剪綵

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
青葉台菜確定回歸。圖片摘自官方粉絲頁
青葉台菜確定回歸。圖片摘自官方粉絲頁

56年的老味道，回來了！老字號台菜餐廳「青葉台灣料理」今年10月一紙「先行歇業、等待黎明」的公告，讓許多饕客不捨，官方粉絲頁剛剛發布回歸訊息，12/30~1/15開幕優惠內用8折、外帶9折。目前台北市中山北路六條通內的青葉餐廳已開放電話及網路訂位。

創立於1964年，擁有56年歷史的老字號台菜餐廳「青葉台灣料理」，因疫情衝擊來客數減少，營業到10月25日公告歇業，當時掀起討論熱議，被饕客認列為「2020最不捨歇業的老店之一」。業者表示，歇業期間，店內進行內部調整， 並研發融入多道台灣味道私廚料理，「還是有許多熟客來電詢問，要求盡早回歸，因此，我們確定在12/30重新開張」。

青葉台灣料理(AoBa Taiwan Cuisine)被稱為是「一間跨越時空的美味台灣菜餐廳」，56年的經典傳承，串起兩代的味蕾回憶，知名的滷肉、煎豬肝、菜圃蛋、瓜仔肉等老菜，讓海外客來台也指名造訪。其位於六條通內的青葉餐廳也是台菜創始餐廳，由沈雲英集結朋友共同開創，歌仔戲天王楊麗花也是創始股東之一，據了解，開幕當天，楊麗花也將現身出席主持抽獎活動。

目前青葉由第二代姚成璋接手，許多人家中兩代的記憶都在青葉，在此彷彿穿越時空。就連餐前小菜，也常讓人念念不忘，像是微微八角香的「滷花生」，每顆入味而不鹹，口感不糊，甘甜涮嘴；地瓜稀飯也是招牌特色。

據了解，青葉餐廳重新回歸，將開拓年輕化、新世代的外食客，陸續推出有別傳統的「新台菜」。相關資訊可洽：02-25713859。

疫情 外食 歌仔戲

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